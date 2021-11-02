名家論壇》黃至堯／不是每隻站在風口的豬都會飛

機會多元的時代，跨界競爭、降維打擊讓我們充滿不安全感, 備感壓力
我們在一個隨時被數位干擾的年代，讓專心、思考、安靜…變成了稀缺性資源
如何提升做決策的品質，成為每一家企業最重要的課題。
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雷軍說：「創業，就是要做一頭站在風口上的豬，位子站對了，就算是豬在風口上也可以飛起來。」但實際情況是，許多人根本無法預見風口或自以為是站在風口，一頭熱的把資源全部All in ，才發現自己真是豬, 站在風口卻飛不起來!
新領域大放異彩極少隨大流突然大紅，更多在該領域長時間積累，待風口一到，疊加過去專業及資源，形成強大競爭力。以近期 “新媒體及內容創作” 為例，很多人一股腦開設帳號，寫作/拍短視頻/直播/帶貨… 。個人品牌 “創業導師” 黃柏翰強調: 「網紅、直播這波風口能成為大V，絕對少之又少。」
熱門賽道競爭激烈，要耐得住性子觀察市場及對手，思考自己的優勢及分析差異化的打法，完整專業的調研評估是必不可少的。根據“從眾心理”人人都怕錯過賺錢的機會, 加上媒體托波助瀾, 吸引韭菜群體瘋狂投入。沒有做好準備就在賽道上狂奔的人，基本上都不會存活太久。
OODA法則
提出，飛行員在有限時間及無數選擇下，如何面對壓力做出最適判斷所衍生的思考法，美國空軍上尉約翰•博伊德稱之為OODA法則。要知道飛行員做出錯誤選擇損失的不只是飛機, 而是培訓多年的菁英，很多時候企業主缺的並不是商機, 而是優秀的飛行員。
1. Observe (觀察)
高瓴資本創始人張磊在「價值」一書提及他在投資決策前，一定做好嚴謹的調研，親自去看，問行業專家，調查經營者背景，觀察政策環境及同業發展。所有判斷都建立在收集足夠資訊基礎上，資料齊全準確，判斷才會正確，不然很容易隨大流。
2. Orient (解讀)
光收集資料沒有意義，對資料進行分析、歸納、總結才有意義。過程中將資料以不同維度、角度組合在一起並思考自身資源，列出所有可能性，排除明顯無用或不合理的選擇，建議保留至多3個選項。
3. Decide (決定)
決策應是選擇題，不能是填空題，經過前兩步的觀察和判斷，從多種方案中挑選出最合適的。決策判斷依據必須跟決策目的有關。比如: 想通過新媒體“賺錢 vs. 賺名聲”兩者目的不同決策的思維肯定不同。
4. Action (行動)
決定之後接著就是執行。通過 觀察，定位，決定，行動 四步驟在迴圈中不斷改進，透過分析形勢做出正確決定。一旦確定不要貿然改變執行方向，我見過許多人不斷換跑道，只是讓先前的分析徒勞無功，結果也不一定更好。
決策過於衝動、主觀、武斷，思考不完全就“all in”的後果，損失除了金錢，更重要的是時間。OODA法則讓我們學會不依賴直覺，資訊與機會爆炸的世代，我們必須花更多時間在觀察與解讀，並在一個最恰當時間點作出決定並行動。
“巴菲特好球帶投資哲學”
長時間觀察投手球路，通過反思找到自己最好的角度, 等待對方投出屬於自己甜蜜點的球，便使盡全力去揮棒，打出長打的機率肯定比憑感覺要高得多。見球就打不僅浪費體力，更容易讓自己出局。
記住, 絕對不是任何一隻豬站在風口都會飛起來, 只有“準備好的豬”才會飛!
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
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