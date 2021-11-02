兩性舞台喜劇「我的大老婆」經典加演版登衛武營

隨著疫情趨緩，各項藝文展演也陸續恢復，果陀劇場疫情後推出第一場舞台劇《我的大老婆》將於11月13、14日在衛武營歌劇院演出，金鐘天王曾國城攜手金鐘視后蕭艾、王琄，與劇場百變女王姚坤君同台飆戲，一同探討兩性婚姻關係與現代女性自我價值追尋。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-11-02 16:34:48
曾國城在《我的大老婆》中一反愛家好老公形象，同時分飾三位性格截然不同的「背棄婚姻負心漢」，每回出軌情節荒謬令人瞠目結舌，與同樣一人分飾三位「婚姻破壞者」的范乙霏，上演火辣站著演床戲。
《我的大老婆》2021經典加演版為果陀劇場疫後首推強檔大戲，由華人重量級導演梁志民執導 。曾國城表示：「每段婚姻中的互動與劈腿的出發點都不相同，如何解剖其中，找到共同點，是這次最大的挑戰！而婚姻裡的真理很多，但現實卻是夫妻百百種，相處如人飲水冷暖自知，愛並不一定都完美，透過戲劇機鋒的逗趣台詞，傳達夫妻生活中最真實的告白，提出更多思考與選擇，找回愛的初心與真諦。」
《我的大老婆》除了黃金演員陣容，流暢的舞台設計與演員角色變換皆為此戲看點，劇中以三個大老婆(蕭艾、王琄、姚坤君 飾)聊天為時間軸，婚姻忠誠、出軌本色為主幹，對白台詞犀利直剖人心，只為「讓男人看懂女人心、讓女人讀懂男人腦」，在現今社會中，為男女共同發聲，面對婚姻困境，提出更多省思選擇與處理方式。