日本眾院選舉修憲派跨門檻　正反隔閡持續擴大

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根據《讀賣新聞》報導，為修憲鋪路的國民投票法修正案也已經在國會上個會期完成修法。根據日本法律規定，要對國家憲法進行修改，必須要先獲得三分之二國會議員支持，再將修正案提交全國投票。但是從具體的修憲項目來看，贊成修憲的各政黨之間仍有隔閡。
「和平之國」受肯定 日本憲法第九條修不修成討論話題
1945年，日本在二戰中無條件戰敗，美國將軍麥克阿瑟主導起草日本現行憲法「和平憲法」，以限制日本進行軍事建設。在和平憲法中的第二章第九條中規定：
在自衛隊設立之後，日本政府向來一貫見解是「放棄侵略戰爭」，因此保持自衛戰爭所需戰力的自衛隊是合乎憲法。但隨著政治經濟局勢改變，日本朝野認為「和平憲法」對於外交和軍事的基本規定已經脫離當下的實際狀況，因此出現「修憲」聲音。
- 日本國民衷心謀求基於正義與秩序的國際和平，永遠放棄以國家主權發動的戰爭、武力威脅或武力行使做為解決國際爭端的手段。
- 為達到前項目的，不保持陸海空軍及其他戰爭力量。不承認國家的交戰權。
世間輿論圍繞在「和平」以及「戰爭」之間拉扯，有部分人認為，二戰已經結束很多年，修改第九條是日本國家實現正常化的必經之路。而在日本以「和平國家」的聲譽廣受世界肯定的同時，也有看法認為「和平憲法」抑制了軍事力量，不但節省在軍費上的財政支出，得以專注發展經濟，更能免於重蹈戰前軍人干政、導致軍國主義的覆轍，避免日本再次走上軍事擴張之路。
各黨「修憲」主張不一 奪三分之二席次仍無法放心
自民黨對修憲有4大主張，其中最為人關注的是要將自衛隊入憲，也就是在明文規定日本放棄戰爭、軍隊與交戰權的憲法第九條中，加入關於自衛隊與自衛權的文字。在這次的眾議院大選中，8大政見之一就包括推動修憲，希望能早日完成修憲4大主張。
不過與自民黨組成執政聯盟的公民黨，對於自民黨的修憲主張卻極為冷淡，認為必要時刻在憲法加入新規定，進行「加憲」即可，對於自衛隊入憲也抱持謹慎態度。
而在這次獲得41席，躍升成為第三大黨的日本維新會，對於修憲態度較為積極，主張要讓國民不受經濟因素影響，有均等接受教育的機會，這點與自民黨的4大修憲主張相近之外，日本維新會也希望強化地方政府自治權。
不過包括最大在野黨立憲民主黨在內，共產黨、社民黨、令和新選組等4個在野黨，對於修憲都是站在反對立場。而國民民主黨雖然不反對修憲，卻打著要限制首相的解散國會權、明文規定召集國會臨時國會的時間等訴求。
在這一次的眾議院大選中，對於修憲的討論不多。自從強力主張修憲的前日本首相安倍下台之後，修憲派的凝聚力也不如以往。就連曾經表達希望任內3年完成修憲野望的現任首相岸田文雄，在解散眾議院時，對於修憲的態度也轉趨保守，助選時也鮮少接觸相關議題。