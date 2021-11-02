T1／台啤年度口號「不留一手」　蔣淯安讚職業規格

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球團於記者會也全台首播年度形象片，蔣淯安回憶當天拍了一整天約12小時，李啟瑋為了一個摔倒畫面拍到回家屁股痛，今天第一次看到完整版也影片覺得相當值得。球隊啦啦隊「小調啤」也於記者會上正式成軍亮相，也取自「啤」、「皮」諧音，期待能在球場上帶給球迷最有活力的應援氛圍。
此外，台啤英熊宣布與台灣本土運動服飾品牌DA VILLAGE籃球部落(以下稱DV)合作，並搶先亮相全新三款例行賽戰袍，包含「不留白」、「金黑啤」、「追夢綠」三款。不留白、金黑啤兩款條紋底採用摩斯密碼的設計元素，密碼解鎖後是隊名Herobears。邊線條設計取自台灣啤酒產品罐身曲線，並加上本隊吉祥物台灣黑熊胸前Ｖ標誌，象徵台啤英熊帶著勝利的祝福迎接每一場比賽。追夢綠款採用台啤英熊綠代表色，配上吉祥物熊的絨毛設計，勝利Ｖ字移回胸前，成為賽場上最有特色的球衣之一！
台啤英熊球團公布主場票價，除開幕戰特殊票價外，單場票價包含場邊席2000元、英熊超特區1000元、球員後方英熊甩汗席600元、特區500元及普通區300元五種票價，同時也推出士林區周邊里民、學生、孩童長者及身心優惠票價。
台啤英熊季票11月2日下午4點開賣，主場單場票將於11月9日中午12點正式全面開放購票。此外，響應政府振興券方案，推出賽事現場憑動滋券或紙本五倍券500元，即可購買2張普通區全票。(僅可購買當日預售剩餘之座位，現場購票恕不選位，購票詳情請至球團官方社群。)台啤英熊首波周邊商品於11月2日至11月12日在DV Store官方網站(https://www.dv-store.com/)開放預購，包含球迷版球衣、基本款T恤、長袖帽T、熱身衣及防風外套等近40樣豐富品項，滿足所有球迷應援穿搭需求。