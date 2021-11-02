《緝魂》兩岸吸金5.4億 張震奪金馬影帝寶座呼聲高
由嘉揚電影出品、年度犯罪懸疑鉅作《緝魂》由《紅衣小女孩》系列的億萬票房導演程偉豪所執導，不僅找來實力派巨星張震、張鈞甯擔綱主演，成功結合科幻、懸疑、驚悚等多種元素，不僅為台灣電影開創出前所未見的嶄新格局，層層翻轉的燒腦劇情，讓電影上映後叫好又叫座，片中所有演員都被影評讚賞交出極為出色的演技，兩岸成功吸金共5.4億票房，更一舉入圍本屆金馬獎11項大獎提名。而這一切除了導演程偉豪功不可沒之外，本片監製唐在揚更是最大的幕後功臣。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-02 16:40:29
實際上，監製唐在揚與導演程偉豪兩人從2017就結下合作之緣，當年首度合作的懸疑犯罪電影《目擊者》時便一鳴驚人，不僅電影叫好叫座，同年也風光入選金馬獎5項大獎提名，該片更被網友譽為是國片燒腦神作。而兩人再攜手推出的《緝魂》不僅在格局、特效、技術上都大為升級，層層反轉的燒腦情節同樣更上一層樓，程偉豪也首度提名最佳導演、改編劇本、視覺效果共3項大獎，片中飾演檢察官的張震更是外界視為金馬影帝的大熱門人選，而各面向的技術獎項更是獲得各界肯定。
在昨（1）日感恩餐敘上，談及再度攜手迎戰金馬的心情，唐在揚表示：「當年合作《目擊者》時，程偉豪基本上是個新導演，對我來說能夠入圍，就是得獎。這次《緝魂》程偉豪在各方面真的都更加成熟了，我是非常有信心的！」而導演程偉豪則表示：「非常期待技術獎項能有所斬獲，這次真的是下了非常非常多的苦心，當然如果能獲得最佳導演會是最棒的肯定。演技獎的部分，我對張震有信心！」