《天堂M》八大職業轉職11/3啟動　好康懶人包在此

我是廣告 請繼續往下閱讀
Lv.70以上玩家於11月3日改版推出【大轉職活動】後，登入即可領取「轉職票券」免費兌換騎士、妖精、黑暗妖精、槍手、龍鬥士、暗黑騎士、神聖劍士、狂戰士，共8種職業的轉職券來進行轉職。
【職業技能優化】則包含王族、騎士、妖精、法師、黑暗妖精、槍手、龍鬥士、暗黑騎士、神聖劍士、狂戰士、死神共11種職業，進行技能調整優化。
※ 王族：新增技能「勇猛爆擊」，強化輸出能力。
※ 騎士：優化既有技能「衝擊之暈(大師)」，昏迷命中機率再提升。
※ 妖精：新增技能「魔法消除(精神)」，強化對敵方MR的削弱。
※ 法師：新增技能「魔法相消術(古代)」，魔法相消的命中機率提升，加強debuff能力。
※ 黑暗妖精：新增技能「破壞盔甲(命運)」，強化輸出能力。
※ 槍手：新增技能「防禦提升(步兵)」，追加PVE傷害減免效果。
※ 龍鬥士：新增技能「屠宰者(強化)」，強化輸出能力、機率無視近距離屏障。
※ 暗黑騎士：優化既有技能「暗黑不死」，強化debuff能力。
※ 神聖劍士：優化既有技能「神聖制裁」，技能施法距離增加。
※ 狂戰士：新增技能「亡命之徒(上升)」，增加施法距離、命中機率、持續時間。
※ 死神：優化既有技能「幽魂之軀」，HP回復量提升。
11/3~11/9遊玩歷程回饋獎勵、技能書販售
活動期間，今年10月13日前達到65級(含)以上的玩家，會根據過往遊戲歷程發放登入獎勵，可依序取得：「殷海薩的祝福」、「名譽金幣」、「高級變身抽卡券(活動)」、「高級魔法娃娃抽卡券(活動)」、「變身製作硬幣」、「魔法娃娃製作硬幣」、「高級變身抽卡包(活動)」。
官方也同步開放【技能書販售】活動，玩家能以180萬名譽金幣購買「英雄級技能」、300萬名譽金幣購買「傳說級技能」，每個職業皆開放購買一個英雄級技能及一個傳說級技能。
11/3~11/24推出限時活動副本「輝煌的戰場」
Lv.65以上玩家可消耗50,000金幣進入副本，擊殺500隻怪物可獲得「殷海薩的祝福」500個，同時也會掉落活動道具及豐富虛寶，怪物掉落獎勵每週不同
。活動道具「勇士的憑證」可用於製作「高級變身抽卡包(活動)」2個。
※ 第一週：史奈普戒指交換證書(輝煌的戰場)、倫提斯耳環交換證書(輝煌的戰場)、印章交換證書(輝煌的戰場)等。
※ 第二週：高級變身抽卡券（活動）、高級魔法娃娃抽卡券（活動）。
※ 第三週：變身製作硬幣5個、魔法娃娃製作硬幣5個、名譽金幣5個等。
11月10日11:00~12月09日23:59，遊戲內多個副本狩獵累積換虛寶與各式獎項
玩家於《天堂M》內「海音地監/伊娃王國/龍之谷地監/烈焰地監/傲慢之塔」副本進行狩獵，根據玩家擊殺的怪獸量可於活動網頁中獲得「天堂幣」(副本難度越高,天堂幣掉落量越高)，並可以「天堂幣」兌換《天堂M》虛寶與GASH零用金、有閑折價券等等。
有閑雙11購物節特典
1.天天限量送大額優惠券/免運券瘋狂送
11月1日~11月11日天天中午瘋搶1111折$111券/11111折$1111券，三大超商滿$99運費半價。
2.指定日加碼品類優惠券最高折$1200
11月1日-11月13日
買玩具：滿2000折200、滿5000折500
買電玩：滿12000折1200、滿3000折300
11月5日
空空日：企業店滿1500折300、三大超商全站$99免運
11月4日-11月7日
買美食票券滿5000折500、滿500折50
11月8日-11月10日
買3C：滿8000折800、滿4000折400家電滿10000折1000、滿3000折300