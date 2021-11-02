「控訴男清潔員偷窺」遭醫院打臉 李宇柔淚吐不追究原因
49歲「戲說女星」李宇柔今年10月初因腸爆裂送進新光醫院，住了將近20天的加護病房，而生命一度垂危的她，卻爆出被男性清潔員偷窺裸體，不過新光醫院卻打臉，表示且護理人員有將圍簾拉上，也會請非相關人員勿靠近。而李宇柔今（2）日接受訪問時語帶哽咽，表示確實有看到男清潔員前後來回4次，且當時意識清醒，形容對方是一名精壯的中年男子，不過由於該清潔員屬外聘，所以不責怪新光醫院，也不會繼續追究。
記者侯家瑜/台北報導
2021-11-02 17:15:11｜2021-11-02 17:34:37
李宇柔表示醫護人員把圍簾拉上後，男清潔員就進房撿東西：「在我的左邊不知道在撿什麼，因為我也沒辦法轉頭，不過我的衣服已經被解開。」透露對方來回總共走了4趟，撿東西還很慢，眼神不時會飄移，坦言第3次才開始質疑對方動機，但自己當時全身插著管，無法說話也無力反抗。
關於被外聘的男清潔員偷窺一事，李宇柔表示與新光醫院無關，醫院也沒有照護上的缺失：「他們在照顧和護理上面完全沒有問題，只是我的傷口需要大量清潔，才會有備品不足，他們需要反覆去拿東西的問題。」坦言新光醫院是她的救命恩人，不過李宇柔最後也強調，確實有男清潔員的存在：「關於清潔人員，真的不是你們（醫院）的錯，你們也確實有做到把簾子拉起來的這個動作，不過我要說的是，他（清潔員）真的有進來。」
※【NOWnews 今日新聞
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