線上旅展開搶！文華東方8500元住1晚 喜來登下殺1.8折
隨著國內疫情趨緩，近期國旅市場明顯回溫，各大飯店搶攻商機，也紛紛推出線上旅展特惠住宿、餐飲券，希望刺激住房率與餐飲業績。台北市知名五星飯店台北文華東方酒店於11月1日起推出線上旅展，多項優惠線上熱烈開賣，其中特別主打「豪華客房含雙人早餐平日入住只要8500元」，換算下來最低折扣4.7折起；餐飲優惠則是包括米其林一星「雅閣」中餐廳、米其林餐盤推薦的Bencotto義大利餐廳、文華餅房精品級糕點等。
記者劉雅文／台北報導
2021-11-03 15:24:49
台北喜來登大飯店則時推出限時11天的「雙11不寂寞」快閃住宿優惠，自11月1日早上11點開跑至11月11日晚上11點59分，開放預訂週一至週五時段入住，平均每人只要1111元，除可享免費看客房付費電影及使用頂樓游泳池、健身房等設施外，再贈送排隊名店的台北米其林指南「阜杭豆漿」雙人早餐組，以專案原價14050元等於下殺1.8折。
另外，台北寒舍艾美酒店於即日起至12月29日止推出「好宿雙饗」，用餐送住房專案，平日週一至週四的午、晚餐時段，在寒舍食譜享用2套經典的海陸套餐（每套3980元+10%），不僅可以大啖鮮美的龍蝦與頂級的和牛，更可於用餐當日免費入住艾美酒店一晚。
幕軒飯店也推出秋季線上旅展活動（至11月21日），海陸雙人套餐、半自助餐券只要690元起，住宿券則與集團旗下全台五館和逸飯店共同推出聯合住宿券2500元(均含早餐)，首次買十送一，只要購買一張住宿券再加1000元，即可下榻慕軒飯店。