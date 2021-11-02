李宇柔認了「大鬧病房」出面道歉　求救醫院替她保命

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李宇柔承認自己要求很多、不是一個好病人，同時向新光醫院道歉：「對不起，我沒有辦法去體會醫護的原由，我只能告訴你們我好痛、我好不舒服、我很躁，因為我是清醒的，不像一般病人會昏睡，所以也請你們體諒，我真的很難搞，我只是想證明我可以出去加護病房。」表示醫院也是為了自己好，才不願意一直讓她服用藥物，導致雙方在溝通上發生爭執，坦言自己確實是個「不合作的病人」。
李宇柔最後向新光醫院道謝：「謝謝你們在我情況危急時，把我救到可以出院，大家也都盡力了。」透露新光醫院多讓她待在加護病房4、5天，因為顧及到只有先生一個人照顧她，且夫妻倆身邊有12歲的罕病兒和9歲的女兒：「醫院竟然體諒到我這一點，他們真的恩重如山，我不應該指控他們的，人家是幫了我大忙，都沒有趕我走。」透露自己的病復發性很高，盼新光醫院下次還能救她，還忍不住哽咽：「我的孩子們真的需要我這個媽媽，兒子沒有我會活不下去，我真的很害怕，每天都過得膽戰心驚，我需要人家救我的命。」
李宇柔透露自己因為「柔腸寸斷」4字不吉利，而決定改名：「我有被嚇到，因為我的腸子確實被一寸一寸的切、慢慢割，這句話是成立的。」至於未來發展，她表示最近剛與凱渥簽約，所以也有機會可以接戲。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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