男星要求太高　自認是「不體貼情人」

新加坡歌手李俊緯，因為外型酷似言承旭，因此受封「星國言承旭」，近來推出新歌《I Don't Wanna Be This Way》MV，這首歌原先獻給所有曾在精神上受到挫折與打擊的人的歌曲，沒想到意外契合疫情期間大眾的心聲。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-02 17:33:36
李俊緯透露，這首歌是他有感人生往往困難重重，每個人都有自我懷疑的時候，因此透過音樂鼓勵大家不要畏懼挑戰，勇敢聆聽內心的聲音，才能成為自己想要做的人。李俊緯表示，人生時常要面臨不同的掙扎，在感情上會覺得自己不夠體貼、覺得自己不夠好，在工作上則是常常因為自我要求高而否定自己，覺得自己還沒把自音樂做好，甚至懷疑自己已經失敗了。他回頭看自己這些自暴自棄的負面想法，反思如何跨出腳步，靈感也跟著浮現，他也引用Ed Sheeran（紅髮艾德）說過的話：「當作品發表之後，歌曲已經是屬於聽歌的人了，不單單只屬於創作人。」自勉，希望自己的歌曲和故事，也能讓聽眾與自己的經歷產生共鳴。
9月才舉辦新專輯發表會的李俊緯，對於在疫情下還能登上舞台Live，表示十分感謝，雖然順應防疫政策，還是得保持適當的安全距離，無法與歌迷近距離互動，直呼：「很想念以前演出時的氣氛。」
※【NOWnews 今日新聞
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