吳興國「蛻變」巡演終站 台中歌劇院演後「封箱」

「當代傳奇劇場」藝術總監吳興國，經典復刻參號作品「蛻變」，將於20、21日在臺中國家歌劇院演出；劇中，吳興國一人獨演6個角色，其中一個是長著兩條觸鬚的遠古大蟲，持續無休逾100分鐘展現的藝術極限，當真是「神級」演出。台北首演後，有觀眾說「看到一個表演藝術者用生命在演戲，令人動容！」





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「蛻變」取材捷克小說家卡夫卡的「變形記」，描述青年葛里戈一覺醒來後變成一隻大蟲，想從人類社會中遁逃卻無能為力，想與家人相處卻又充滿疏離孤寂感。由吳興國復刻的「蛻變」，全劇由6個夢串接而成，吳興國也因此「忽男忽女忽大蟲」，一人獨演6個角色，藉由夢境解構身困怪蟲體內的卡夫卡。





▲吳興國「蛻變」巡演最終站，將於20.21兩天在台中國家歌劇院演出後「封箱」。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.2)

「蛻變」由吳興國編導演一手包辦，再度挑戰一人分飾多角的藝術極限，透過與影像、物體、自身對話方式展現豐富的表演樣貌。包括在「蛻變」劇中扮演妹妹時，展現傳統京劇「旦行」演員困難的「蹺功」。還有一幕是他揹著大蟲軀殼飛翔、登高、唱和，汗水淋漓，演技臻於藝術極限。





▲吳興國「蛻變」巡演最終站，20.21日在台中歌劇院登場，今日專程前來與歌劇院藝術總監邱瑗暢談心路歷程。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.2)

8年前首演的「蛻變」，創作搭配多媒體影像，融入東方水墨，華美舞台效果，至今依舊新穎。吳興國笑說，「現在這種時代，複合式的藝術能夠吸引年輕人」。吳興國坦言，希望把這齣戲獻給現代年輕人，「他們身處低薪、過勞窘境，買不起房子、不敢結婚生子，連夢想的勇氣都被社會磨耗了，就像劇中主角，是一個社畜！」





吳興國說，不少年輕人被社會壓垮，這社會有責任拉他們一把。在原本卡夫卡書中，蟲自盡了；但在劇中他不許這麼做，無論如何也要揹著蟲看這世界。吳興國勉勵年輕人奮勇站起來，不要被大環境嚇到，「這是最好也是最壞時代」，他給厭世代真情告白。

「蛻變」是「吳興國經典復刻計畫」系列的第三部作品，在臺北首演，觀眾熱烈迴響，有觀眾說「這齣戲的美，灌溉了我平庸的靈魂」，也有觀眾表示「看到一個表演藝術者用生命在演戲，令人動容」。





「蛻變」將在本次巡演結束後在臺封箱，吳興國不再演出此劇。所以，11月20、21日在臺中國家歌劇院的演出，是此齣「國際殿堂級藝術作品」巡演最終站，將為「蛻變」演出畫下完美句點。















