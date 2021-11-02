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誇張！大學教授成詐騙集團「車手首領」　還負責面試新人

▲刑事局今（2）日宣布偵破一起詐騙案，發現竟有大學教授淪為詐騙集團內的車手首領。（圖／翻攝畫面）
▲刑事局今（2）日宣布偵破一起詐騙案，發現竟有大學教授淪為詐騙集團內的車手首領。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2021-11-02 17:54:56｜2021-11-02 17:55:07

這是啥款大學教授？刑事局今（2）日召開破案記者會，宣布偵破一起跨境詐欺集團，以「假網拍、猜猜我是誰」等老套手法行騙，集團刊登假求職廣告招攬車手，其中不乏高學歷份子，更有一位北部私立大學60多歲的約聘教授，竟成為集團中的車手首領，負責面試新人的工作。

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據了解，詐騙集團主嫌乃30歲的劉姓男子，將詐騙機房設於中國大陸以躲避警方查緝，靠話術詐騙民眾匯款至人頭帳戶後，再透過假求職廣告吸收車手協助領款。另外還透過人頭電話卡及「貓池（大量簡訊發送機）」設備，大量在網拍平台上註冊假帳號，以假網拍手法進行詐欺。

▲詐騙集團透過人頭電話卡及「貓池」設備，大量申請帳號以假網拍進行詐欺。（圖／翻攝畫面）
▲詐騙集團透過人頭電話卡及「貓池」設備，大量申請帳號以假網拍進行詐欺。（圖／翻攝畫面）
特別的是，車手首領竟然是一位北部私立大學60多歲的約聘教授，起初在不知情狀況下從報紙看到求職廣告，因為疫情期間學校課程收入減少，於是心動應徵，進而被招攬為車手。之後更在詐騙集團中「步步高升」成為幹部，還負責面試新人的工作，讓人搖頭。

警方表示，初步清查此詐欺集團今年5至7月期間非法獲利將近新台幣1000萬元，被害者約20人皆是國內民眾，刑事局循線共逮了17人，一起移送法辦。（編輯：倪浩軒）

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