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協和電廠四接　台電：審慎評估其他方案持續溝通

▲協和電廠現址是民國60年初以填海造地方式所興建。（圖／台電提供）
▲協和電廠現址是民國60年初以填海造地方式所興建。（圖／台電提供）

中央社

2021-11-02 18:38:53

（中央社記者曾智怡台北2日電）協和電廠更新改建計畫昨天進行環評第3次初審會議，台電今天表示，本計畫為環評委員要求排審，與公投無關；台電將針對委員所提問題及建議補充詳細資料，並依經濟部指示，審慎評估其他可行性，持續說明爭取大眾支持。

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協和電廠規劃更新改建第4座天然氣接收站（四接），本案1日在環保署進入第3次小組初審，環委建議減少填海面積，評估設置在其他地區的可行性，本案決議補充修正後再審。

台電今天發布新聞稿指出，協和電廠更新改建計畫今年7月9日由環保署安排召開第2次初審會議，會議決議要求台電依審查意見，於9月30日前補件送專案小組再審，環保署再依據修正報告送委員審查及安排審查會議。

後續台電於期限內再提送審查，並依照環保署會議排程於昨天進行第3次初審，時程皆依照環保署安排；台電強調，無刻意於公投前闖關的可能。

台電指出，協和電廠為北部重要電源，台電規劃陸續除役屆齡的既有4部燃油機組，並更新改建2部高效率燃氣機組，此將有助於北部供電與地方空污改善。

至於中油目前正興建的第三天然氣接收站，台電說明，這是就近為大潭電廠新增燃氣機組所用，而考量未來協和燃氣機組運轉也需穩定供氣，台電規劃於基隆港港外附近水域設置LNG輸儲設施，各計畫間有其自然條件、用途需求、啟用時程等考量，並不是用來互相替代。

台電強調，天然氣接收站的興建一定會考量生態保育，就像中油興建永安天然氣接收站後，30年來港內水質清澈、人工構造物形成硬底質棲地，海底珊瑚獲得良好保育，證明填海造陸可兼顧生態；未來台電將透過完善復育措施，藉由人工生態海堤創造珊瑚友善環境。（編輯：黃國倫）1101102

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