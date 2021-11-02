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T1／前快艇球員成台啤英熊第3洋將　楊總：16日全員合體

▲台啤英熊舉辦開季記者會，總教練楊志豪(右二)談第三名洋將。（圖／台啤英雄提供）
▲台啤英熊舉辦開季記者會，總教練楊志豪(右二)談第三名洋將。（圖／台啤英雄提供）

記者鍾東穎/台北報導

2021-11-02 18:44:41

T1 League台啤英熊今(2)日開季記者會，第3洋將也正式揭曉，將是在2016-17賽季效力NBA洛杉磯快艇的208分公分長人史東(Diamond Stone)，台啤總教練楊志豪表示，預計16日3位洋降就能和全隊合體訓練，但球迷要看到本尊最快要開季了。

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現年24歲的史東來自NCAA傳統名校馬里蘭大學，2016年NBA選秀會上在第40順位被鵜鶘選中，隨後被交易至快艇，留下7場出賽，平均1.4分、0.9籃板，近年多在發展聯盟打球。

台啤GM哈孝遠透露，助教王建惟在2周內看了200個洋將才選定3名洋將，先前公布的藍波、米丘已抵台正在進行隔離，史東則是預計明天抵台。

楊志豪表示，本土球員目前各方面狀態、體能都維持得不錯，目標設定每周至少2次友誼賽，明天會和台銀對打，洋將部分陸續加入練習，計畫隔離完16日全員到齊，但也因此趕不及T1聯盟在13、14日的官辦熱身賽，要等到月底正式開打見。

帶著SBL冠軍班底轉戰T1，楊志豪認為各隊都有威脅性，誰輸誰贏的很難說，「各隊都有3到4個不錯本土，再加上洋將誰要贏誰還不知道，比較好的是我們板凳深度較深，但關鍵還是臨場發揮。」
 

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