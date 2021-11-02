TANet採購案用中國貨　教育部：明確違約減價收受

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教育部今天以文字說明回應媒體指出，亞太電信今年2月函請完工驗收，教育部於4月認定違反「原產地不得來自大陸地區」，判定驗收不合格。
後續為釐清廠商使用的零組件是否有資安疑慮，教育部邀集行政院資安處、多名專家學者研商，結論認為該案所採購的元件屬「被動式」，本身沒有控制網路連線及運算功能，因而無明顯的資安風險。
教育部表示，業者使用的設備來自思科公司，屬於美國廠牌，也是美國政府認證的乾淨網路供應商（Clean network），產品通過FIPS等資安驗證，受到歐美各國政府及民間企業採用。
教育部表示，雖然認定沒有明顯資安風險，但為顧及台灣學術網路正常運作、師生線上學習，教育部依政府採購法第72條及採購契約第4條規定，認定廠商交付元件雖應不妨礙安全及使用需求，但仍明確違約。
教育部表示，已依合約對違約項目扣減95%金額進行減價收受，並於10月25日發函承辦廠商，辦理採行減價收受相關事宜。
這項採購案主要是優化TANet網路系統，因應線上學習的大量需求，避免網路壅塞。教育部表示，與該採購案相關的網通設備，已加強各項資安管理機制等風險管控措施。
亞太電信表示，亞太電信向來遵守政府相關法令及資安政策，致力提供安全無虞的產品與服務。（編輯：陳政偉）1101102