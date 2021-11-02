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為什麼營多麵是印尼國民美食？銷量甚至大勝可樂

▲營多麵煮成餃子湯麵。（圖／營多麵官網）
▲營多麵煮成餃子湯麵。（圖／營多麵官網）

記者賴正琳/綜合報導

2021-11-02 18:28:15｜2021-11-02 18:30:27

《四方報》報導， 如果問印尼人心目中的美食或零嘴，營多麵一定榜上有名。對印尼人來說，營多麵勝在好吃、價格便宜和烹調容易，這款泡麵甚至被譽為「窮人也吃得起的美食」，在印尼風靡數十年仍暢銷，並且行銷海外各國，造成一股營多麵旋風。 

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對於海外移工而言，吃營多麵更是解鄉愁的好辦法。營多麵隨著無數印尼家務移工，流轉到世界各地。原本只是移工解鄉愁用的「家鄉療癒食物」，卻意外受到雇主家庭、移工輸入國的青睞，在世界各地出現獨特的營多麵飲食文化。除了香港、台灣的印尼雜貨店或量販店能看見營多麵的身影；作為全球最大穆斯林國家的印尼，出產的營多麵口味符合清真食品標準，因此瘋狂席捲其他穆斯林為主的中東國家以及北非的奈及利亞。 

印尼營多麵是印尼最大食品公司營多食品旗下的產品，自1970年問世，於2000年左右進入台灣市場。以特色包裝及極度低價的特色獲得台灣民眾的喜愛，同樣也是許多人度過月底的好夥伴。營多麵推出數種口味，不只有眾人都喜歡的經典印尼炒麵口味、辣味炒麵口味，還曾推出台灣限定版的口味。 

當營多麵越來越受消費者青睞之際，各種網友創意吃法也超展開進行。一般最常見和經典的吃法不外乎加顆煎蛋，但也有網友利用各種調味料和配料發明出新式口味，例如加上美乃滋、柴魚片、泡菜、起司片等等。甚至近期還出現「營多麵蛋糕」、「營多麵冰淇淋」和「營多麵壽司」等等，讓消費者都相當驚歎營多麵的各種吃法。 

營多泡麵現在在全世界80多個國家皆有販售通路，2019年，營多的BBQ雞肉口味更在洛杉磯時報（Los Angeles Times）拉麵排行榜中位列第一，經典款口味也以第10名之姿登榜，人氣不容小覷。對許多印尼民眾來說，營多炒麵不僅是生活的小確幸，更是國人的驕傲。 

在印尼人口2.6億，根據世界泡麵協會（World Instant Noodles Association）統計，印尼是全球第2大泡麵市場，一年的消費量約132億包，次於中國。凱度的品牌足跡報告指出，營多麵行銷全球超過60國，在非洲尤其受到歡迎。 

▲當營多麵越來越受消費者青睞之際，各種網友創意吃法也超展開進行。（圖／營多麵官網）
▲當營多麵越來越受消費者青睞之際，各種網友創意吃法也超展開進行。（圖／營多麵官網）

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