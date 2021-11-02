台越文學交流！越南作家謝維英肯定成大對台越文學貢獻

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台文筆會前理事長陳明仁、台大日文系退休教授趙順文、成大越南中心主任蔣為文及三位譯者蔡氏清水、林美雪、鄭智程等均出席新書發表現場。蔣為文及陳明仁曾多次帶領台灣作家前往越南進行文學交流。趙順文在台大任職時提案開設越南語課，促成台大開始重視東南亞語言並開設課程供學生選修。
想想論壇主編許建榮博士表示，「如果近鄰是惡鄰，那就會成為長年的夢魘。在越南數千年歷史之中，中國一直是越南擺脫不了的惡夢。曾經從軍服役多年，如今是作家的謝維英，從越南與中國的歷史、東海的國際情勢（中國稱南海）以及中國可能的行動與越南的抉擇等三部分，宏觀分析越南與中國的關係發展。
蔣為文表示，近年來成大越南研究中心及台文系已陸續策畫出版十幾本台越比較研究或文學翻譯的專書。之所以能夠推動台越文學交流及持續出版乃因成大台文系在新南向政策之前就開始積極招收越南學生，目前已培養不少具備台越比較研究及翻譯專長之碩、博士。
謝維英(Tạ Duy Anh)為越南知名作家，曾出版十幾本著作並獲文藝報及軍隊文藝雜誌文學獎等獎項。謝維英表示，因為讀了成大越南研究中心翻譯的越文版《舌尖與筆尖：台灣母語文學的發展》才對台灣文學有深入瞭解，也才認識到原來台灣有自己傳統的台灣語言而不是使用中國普通話。謝維英相當肯定國立成功大學越南研究團隊在蔣為文教授領導下所做的文學交流的努力及成果。