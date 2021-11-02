COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

台越文學交流！越南作家謝維英肯定成大對台越文學貢獻

▲大越南研究中心、台文筆會及台灣亞洲交流基金會最近與越南作家謝維英合作，將其名著《 SỐNG VỚI TRUNG QUỐC 》翻譯成中文，並以《與中國為鄰》為書名在台灣出版。（圖／成大）
▲大越南研究中心、台文筆會及台灣亞洲交流基金會最近與越南作家謝維英合作，將其名著《 SỐNG VỚI TRUNG QUỐC 》翻譯成中文，並以《與中國為鄰》為書名在台灣出版。（圖／成大）

記者賴正琳/綜合報導

2021-11-02 18:54:59

《四方報》報導，  由國立台灣文學館主辦、國立成功大學台灣語文測驗中心承辦的第四屆台灣文學外譯國際研討會暨譯者工作坊於10月28日至31日在成大台文系館展開。成大越南研究中心、台文筆會及台灣亞洲交流基金會最近與越南作家謝維英合作，將其名著《 SỐNG VỚI TRUNG QUỐC 》翻譯成中文，並以《與中國為鄰》為書名在台灣出版。本書可視為當代越南知識分子如何看待越中關係及東南亞海議題的代表性觀點。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
總統府資政、台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌教授也親自撰寫序文表示，《與中國為鄰》是一本有血有肉的見證，一本越南愛國知識份子在看清中國歷史和當代野心後，寫下的證言：與中國為鄰大不易。 

台文筆會前理事長陳明仁、台大日文系退休教授趙順文、成大越南中心主任蔣為文及三位譯者蔡氏清水、林美雪、鄭智程等均出席新書發表現場。蔣為文及陳明仁曾多次帶領台灣作家前往越南進行文學交流。趙順文在台大任職時提案開設越南語課，促成台大開始重視東南亞語言並開設課程供學生選修。 

想想論壇主編許建榮博士表示，「如果近鄰是惡鄰，那就會成為長年的夢魘。在越南數千年歷史之中，中國一直是越南擺脫不了的惡夢。曾經從軍服役多年，如今是作家的謝維英，從越南與中國的歷史、東海的國際情勢（中國稱南海）以及中國可能的行動與越南的抉擇等三部分，宏觀分析越南與中國的關係發展。 

蔣為文表示，近年來成大越南研究中心及台文系已陸續策畫出版十幾本台越比較研究或文學翻譯的專書。之所以能夠推動台越文學交流及持續出版乃因成大台文系在新南向政策之前就開始積極招收越南學生，目前已培養不少具備台越比較研究及翻譯專長之碩、博士。 
謝維英(Tạ Duy Anh)為越南知名作家，曾出版十幾本著作並獲文藝報及軍隊文藝雜誌文學獎等獎項。謝維英表示，因為讀了成大越南研究中心翻譯的越文版《舌尖與筆尖：台灣母語文學的發展》才對台灣文學有深入瞭解，也才認識到原來台灣有自己傳統的台灣語言而不是使用中國普通話。謝維英相當肯定國立成功大學越南研究團隊在蔣為文教授領導下所做的文學交流的努力及成果。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀