修憲拚安保！中國威脅增　安倍：若台灣有事不能避而不談

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二戰之後，在美國將軍麥克阿瑟的主導之下，起草了日本現行憲法「和平憲法」，自1947年開始實施，至今已經過了74年，這些年來從來沒有修過憲，是現存憲法中最久沒修過的憲法。
日本憲法屬於剛性憲法，修憲案必須獲得參眾兩院三分之二以上議員同意，才能夠發動國民投票，且國民投票有效票須過半數同意，才能完成修憲。雖然與同樣實施剛性憲法的美國、德國、韓國與印度，日本的修憲門檻相較之下並未特別嚴格，但就連自1949年以來實施至今的德國憲法，都已經修訂超過60次。
美中角力影響東北亞局勢 自衛隊任務逐漸吃重
二戰之後，日本被剝奪了擁有軍隊的資格，但因美日安保條約，日本於1954年成立了「自衛隊」。冷戰時期，陸上自衛隊的任務專注於本土防衛，但海上自衛隊的主要任務，就是配合美軍封鎖蘇聯在遠東的海軍部署。即便是在冷戰結束之後，日本自衛隊也參與聯合國維和部隊，進入聯合國的集體安全體制。日本政府也在2015年通過了新安保法案，進一步放寬了向海外派遣自衛隊的空間。
隨著美中全面對抗以及朝鮮半島局勢出現變化，日本執政黨自民黨自前安倍政府時期，就積極推動修憲，並有著4大主張，其中外界最為關注的就是將在明文規定日本放棄戰爭、軍隊與交戰權的憲法第9條中，加入關於自衛隊與自衛權的文字。
安倍晉三修憲態度堅定，即使在卸任之後仍時刻發表修憲相關言論。先前接受採訪時，對主張反對修憲的議員表達失望之餘，更批評了對修憲持否定看法的日本在野黨立憲民主黨黨首枝野幸男，指責他並未有討論修憲的態度。
安倍晉三在訪問中，針對台灣局勢應對問題表示，台灣有可能立即發生會造成重大影響的事態，日本處於這樣嚴峻的安全保障形勢下，有關憲法的問題不能避而不談。認為在台海局勢緊張之際，日本也將會被牽扯其中。
中俄艦隊幾乎繞日本一周 成自民黨最佳助選員
近來讓才剛舉行完眾議院大選的日本備感威脅的，無非是中國與俄羅斯的艦隊。中俄兩國日前派出10艘軍艦，首次航行通過津輕海峽與大隅海峽，幾乎繞行日本一周。雖然中方認為有助震懾美國以及其地區盟友，卻也掀起日本不滿。日本防衛大臣岸信夫表示，「這是意圖對日本進行示威的行為，對此抱持高度關注」，同時各黨也對此提出批評。
日本學會理事李明峻指出，中俄聯合戰略巡航某程度成為自民黨最佳助選員。李明峻表示，岸田曾強調經濟國安與台海安全的戰略升級，表示台灣位於民主與專制對抗的最前線，日美兩國有必要就台灣有事進行聯合兵推演練，這種「台灣有事，日本也無法置身事外」的論述，已成為自民黨的主流觀點。從選前民調上來看，有9成民眾對中國存在惡感，都反映在這次選舉結果中，也顯示親中勢力已經沒有市場。
外國威脅劇增 成同意修憲因素之一
《朝日新聞》在眾議院大選之前，針對自民黨推動的修改日本憲法第九條進行民調，結果顯示贊成的民眾將近5成，反對民眾則是佔了3成。日本《共同社》則是在選舉結束之後，向當選議員進行問卷調查，結果顯示在岸田政府下進行修憲，有意願的眾議員比例為71.9%，反對則佔25.95%。
但執政聯盟的自民黨以及公明黨仍存在溫差，再加上同意修憲的政黨主張也不一致，日本要進行修憲恐怕仍得繼續觀望。