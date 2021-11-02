越南疫情讓國際企業損失慘重　18%歐洲製造企業轉移訂單

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外媒指出，越南製造的產品約占美國鞋類製造業的 1/3，占美國服裝製造業的 1/5，因此服飾業所受衝擊最大。自6月越南實施封城措施後，許多設廠越南的國際服飾及鞋類廠牌都因生產延遲而需面臨違約賠償，明年也將可能面臨訂單減少或被取消的困境。除了上述Nike的例子外，Adidas今年也因產量大減而面臨6億美金（約新台幣167.1億元）的損失。
越南年初將2021年GDP成長目標定在6%，但因應疫情衝擊，越南今年前9個月的GDP成長只有1.42%，越南總理范明政（Pham Minh Chinh）近期也坦言，今年GDP成長可能只有3%至3.5%。世界銀行估計則約為4.8%，不論如何與目標的6%都有落差。
越南歐洲商會公布的商業景氣指數（The EuroCham Business Climate Index）也自第二季後就不斷下跌，現已跌到15.2，創下越南歐洲商會這10年來的最低紀錄。根據越南歐洲商會公布的報告，疫情下種種問題已經讓18%的歐洲製造業企業將部分訂單轉移到其他國家，另有16%的企業也正在考慮轉移生產需求。越南美國商會（AmCham Vietnam）調查也顯示，13%的受訪者表示他們的公司已經停止營運，或只剩下最基本的人力。
越南歐洲商會主席Alain Cany表示，雖然目前尚無歐洲企業離開越南，但當前的情況若持續太久，將衝擊未來新的投資計畫，也將使企業考慮遷廠至東南亞其他國家。