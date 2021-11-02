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越南疫情讓國際企業損失慘重　18%歐洲製造企業轉移訂單

▲越南疫情嚴峻，讓不少在越南設廠的國際企業面臨產量大減、生產鏈中斷等問題而損失慘重。（示意圖／shutterstock）
▲越南疫情嚴峻，讓不少在越南設廠的國際企業面臨產量大減、生產鏈中斷等問題而損失慘重。（示意圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2021-11-02 20:42:20

《四方報》報導，越南疫情嚴峻，嚴格的社交距離措施加上先前爆發的工人出走潮，都讓不少在越南設廠的國際企業面臨產量大減、生產鏈中斷等問題而損失慘重。根據越南歐洲商會（EuroCham）發布的報告，目前雖然沒有歐洲企業離開越南，但不少企業已經在將訂單轉移其他國家，顯示對越南疫情控制能力的信心下降，若未來情況未改善，企業可能將掀起出走潮。

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越南受變種病毒疫情衝擊嚴峻，隨著封城管制、旅遊和社交距離等禁令祭出，當地疫苗推廣又相當緩慢，嚴重影響企業正常運作，包括Google、Apple、Amazon、Nike等國際大企業都面臨生產計畫停擺甚至斷供的風險。Nike商品庫存就創下30年來最低紀錄，僅能維持1個月左右的銷售量，先前甚至引發民眾擔憂萬聖節恐怕「無鬼可扮」的窘境。

外媒指出，越南製造的產品約占美國鞋類製造業的 1/3，占美國服裝製造業的 1/5，因此服飾業所受衝擊最大。自6月越南實施封城措施後，許多設廠越南的國際服飾及鞋類廠牌都因生產延遲而需面臨違約賠償，明年也將可能面臨訂單減少或被取消的困境。除了上述Nike的例子外，Adidas今年也因產量大減而面臨6億美金（約新台幣167.1億元）的損失。

越南年初將2021年GDP成長目標定在6%，但因應疫情衝擊，越南今年前9個月的GDP成長只有1.42%，越南總理范明政（Pham Minh Chinh）近期也坦言，今年GDP成長可能只有3%至3.5%。世界銀行估計則約為4.8%，不論如何與目標的6%都有落差。

越南歐洲商會公布的商業景氣指數（The EuroCham Business Climate Index）也自第二季後就不斷下跌，現已跌到15.2，創下越南歐洲商會這10年來的最低紀錄。根據越南歐洲商會公布的報告，疫情下種種問題已經讓18%的歐洲製造業企業將部分訂單轉移到其他國家，另有16%的企業也正在考慮轉移生產需求。越南美國商會（AmCham Vietnam）調查也顯示，13%的受訪者表示他們的公司已經停止營運，或只剩下最基本的人力。

越南歐洲商會主席Alain Cany表示，雖然目前尚無歐洲企業離開越南，但當前的情況若持續太久，將衝擊未來新的投資計畫，也將使企業考慮遷廠至東南亞其他國家。

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