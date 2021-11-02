Gogoro進軍印尼市場　攜手Gojek在雅加達啟動試點服務

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此合作的第一個項目是 Gogoro 與 GoTo 集團旗下的 Gojek，從印尼首都雅加達開始推動先期試點計畫，內容包括投放 250 輛 Gogoro 智慧電動機車和設置 4 個位於 Pertamina（印尼國家石油和天然氣公司）現有加油站內的 GoStation 電池交換站。未來還會進一步擴大這個計畫的規模，包含可能投放 5,000 輛智慧電動機車，以及在 Pertamina 旗下的加油站點佈建更多的電池交換站。
「印尼和世界各地當前所面臨的最大挑戰之一，就是將城市交通轉變為智慧且永續的電動二輪車輛，並廣為被民眾接受與使用。在印尼政府的支持下，Gogoro 與 GoTo 正邁向實踐此目標的道路上。」Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示：「Gogoro 的電池交換技術是新一代的電動車輛能源補充方式，為二輪製造商提供了一個開放平台，能夠開發推出快速、安全且易於補充能源的電動車輛。」
「GoTo 和 Gogoro 有著共同的理念，積極使智慧電動交通成為整個印尼未來發展的規範。」 Gojek 聯合創辦人兼執行長 Kevin Aluwi 表示：「只有與志同道合的夥伴共同努力，才能實現這樣的雄心壯志，因此，如果我們想要重新構思城市內的交通，這樣的夥伴關係是不可或缺的。透過 GoTo 在印尼的廣大影響力與 Gogoro 的創新能力互相結合，能夠加速變革，與更多的夥伴以及消費者分享電動車輛的好處。這也代表著 Gojek 朝 2030 年車隊完全電動化和實現零排放的未來目標邁出了重要一步。」
Gogoro 運用創新技術，將小型電力驅動、智慧電池設計、電池交換系統和先進雲端服務結合，運用人工智慧來管理電池的可用性和安全性，已成為創造以及營運全球最大規模智慧電池交換平台的科技公司與領導者。Gogoro 生態系統的核心是 Gogoro Network，一個高效能電池交換平台。Gogoro Network 被 Guidehouse Insights 評選為全球領先的輕型電動車電池交換品牌，目前擁有超過 42 萬名用戶和 10,666 個電池交換站機櫃。迄今為止，Gogoro Network 每天有 30 萬顆的電池交換，電池交換總量超過 2.2 億次。
Gogoro 與 Gojek 的先期試點計畫也符合 Gojek 永續發展目標和正在進行的減少其碳足跡的努力。今年 4 月，Gojek 發表第一份「永續發展報告」，其中揭露至 2030 年實現零排放的計畫，包括將車隊轉換為 100% 電動車。此外，Gojek 也正在積極探索開發一個完整的電動車生態系統，透過科技來解決司機夥伴使用的障礙，確保最佳的消費者體驗。