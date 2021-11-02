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移工入境擬採「積分制」　社福團體：無法照顧弱勢雇主

▲勞動部長許銘春透露，移工入境將採取「積分制」決定引進優先順序，社福團體表示無法認同。（示意圖／檔案照）。
▲勞動部長許銘春透露，移工入境將採取「積分制」決定引進優先順序，社福團體表示無法認同。（示意圖／檔案照）。

記者李芷涵/綜合報導

2021-11-02 20:52:42

《四方報》報導，我國自去年12月起因應印尼疫情禁止印尼籍移工入境，今年5月又全面禁止移工來台，導致個產業大缺工，有照護需求的雇主更是深受衝擊。因應國內疫情趨緩，勞動部近期鬆口表示計劃於本月底前恢復移工入境，並透露將採取「積分制」，針對移工疫苗施打情形、輸出國疫情狀況、雇主防疫整備、集中檢疫等項目進行評估，積分高者優先入境。對於移工重啟入境，社福團體和仲介也分別向《四方報》提出看法。

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一名台中張姓仲介業者表示，移工禁令讓看護工供不應求，不少工廠缺工就開始搶家庭看護工，讓看護移工薪資從17,000元漲到23,000至25,000左右，北部則更貴，讓原就屬經濟弱勢的雇主家庭陷入水深火熱的困境中。「目前印尼和越南都已經開放移工輸出，就差台灣政府點頭，再不盡快讓移工進來，雇主的照護需求無法被滿足」。

而針對勞動部擬定的「積分制」，中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧質疑，看護移工輸出國疫情狀況本就是勞動部須源頭把關的，「如果輸出國的疫情不是穩定的，那為何要開放？行或不行一句話就好，還搞什麼積分制。此外，輸出國疫情情況是會變動的，那是否代表積分也會不斷變動？評比的標準又在哪裡？」

至於宿舍整備部分，現行規定要求雇主自行幫移工找檢疫住所，移工隔離14天要支付的開銷可觀，政府提供的檢疫所雖較便宜但數量極少根本排不到，造成雇主更大的經濟壓力與麻煩。陳景寧建議，政府不如把48億元的就業安定費拿出來規劃一個統一的處所，提供入境的看護移工直接入住一段時間，等移工安全風險都釐清後再開始工作，不僅兼顧防疫，雇主也不用額外負擔費用。

陳景寧諷刺，移工來台要「過五關」，除了勞動部要求的評比外，第五關就是要面對政府政策朝令夕改，雇主跟著政策變動去做準備，徒增困擾；現在又推出「積分制」讓雇主去猜政府的心思，「勞動部請單純為人民服務、解決問題就好，計算分數的意義令人看不懂」。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會的張姮燕顧問則指出，根據勞動部的積分制，雇主若提供單人套房或雙人房且具獨立衛浴，積分就會比較高，反之就會比較低；但這樣的要求根本違反台灣一般的住宿及建築常態。「很多家庭本來就只有一間衛浴設備，一家人都要一起共用，要求雇主另外準備移工的獨立衛浴是強人所難，經濟弱勢雇主更是做不到」，質疑政策無法顧及弱勢族群，只優惠了有錢雇主。

她說，這項政策最大的問題是將不同工種混在一起，針對機構看護及廠工這類以營利目的為主的產業性質，要求嚴格落實防疫、提供獨立衛浴是應當的；但家庭類雇主很多為經濟弱勢者，家裡本來就沒有多的房間或衛浴，他們又不以營利為目的，而是有照護需求，政府以這樣的標準要求並不合理。她指出，不論是積分制或現行要求雇主自掏腰包找防疫旅館的政策，都是將額外的負擔與麻煩轉嫁給雇主，對弱勢族群不公平。

此外，由於外籍看護需近身照顧年長雇主，因此防疫的完善落實也是雇主團體相當在意的部分。張姮燕表示，移工入境前的PCR篩檢及接種證明一定要由我國駐外單位負責審核，才能確實落實入境前防疫把關，不要出事後就把責任推給移工來源國。而入境後的檢疫，也一定要有14天隔離和7天自主健康管理，檢疫宿舍的費用不應由雇主負擔，不妨參考澳門模式，由政府統一出面規劃家庭看護工的檢疫住所。

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