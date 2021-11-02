移工入境擬採「積分制」　社福團體：無法照顧弱勢雇主

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而針對勞動部擬定的「積分制」，中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧質疑，看護移工輸出國疫情狀況本就是勞動部須源頭把關的，「如果輸出國的疫情不是穩定的，那為何要開放？行或不行一句話就好，還搞什麼積分制。此外，輸出國疫情情況是會變動的，那是否代表積分也會不斷變動？評比的標準又在哪裡？」
至於宿舍整備部分，現行規定要求雇主自行幫移工找檢疫住所，移工隔離14天要支付的開銷可觀，政府提供的檢疫所雖較便宜但數量極少根本排不到，造成雇主更大的經濟壓力與麻煩。陳景寧建議，政府不如把48億元的就業安定費拿出來規劃一個統一的處所，提供入境的看護移工直接入住一段時間，等移工安全風險都釐清後再開始工作，不僅兼顧防疫，雇主也不用額外負擔費用。
陳景寧諷刺，移工來台要「過五關」，除了勞動部要求的評比外，第五關就是要面對政府政策朝令夕改，雇主跟著政策變動去做準備，徒增困擾；現在又推出「積分制」讓雇主去猜政府的心思，「勞動部請單純為人民服務、解決問題就好，計算分數的意義令人看不懂」。
台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會的張姮燕顧問則指出，根據勞動部的積分制，雇主若提供單人套房或雙人房且具獨立衛浴，積分就會比較高，反之就會比較低；但這樣的要求根本違反台灣一般的住宿及建築常態。「很多家庭本來就只有一間衛浴設備，一家人都要一起共用，要求雇主另外準備移工的獨立衛浴是強人所難，經濟弱勢雇主更是做不到」，質疑政策無法顧及弱勢族群，只優惠了有錢雇主。
她說，這項政策最大的問題是將不同工種混在一起，針對機構看護及廠工這類以營利目的為主的產業性質，要求嚴格落實防疫、提供獨立衛浴是應當的；但家庭類雇主很多為經濟弱勢者，家裡本來就沒有多的房間或衛浴，他們又不以營利為目的，而是有照護需求，政府以這樣的標準要求並不合理。她指出，不論是積分制或現行要求雇主自掏腰包找防疫旅館的政策，都是將額外的負擔與麻煩轉嫁給雇主，對弱勢族群不公平。
此外，由於外籍看護需近身照顧年長雇主，因此防疫的完善落實也是雇主團體相當在意的部分。張姮燕表示，移工入境前的PCR篩檢及接種證明一定要由我國駐外單位負責審核，才能確實落實入境前防疫把關，不要出事後就把責任推給移工來源國。而入境後的檢疫，也一定要有14天隔離和7天自主健康管理，檢疫宿舍的費用不應由雇主負擔，不妨參考澳門模式，由政府統一出面規劃家庭看護工的檢疫住所。