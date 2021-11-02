體育主播分享與移工相處之道 自曝「強迫」移工放假休息
《四方報》報導，緯來體育台資深主播蔡明里已經退休2個月，但仍經常在臉書上分享生活與網友互動。他近日透露，他現在每週日都會在老家待一整天，並「強迫」家裡請的印尼籍看護娜娜出門休假散心，引發網友討論。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-02 20:53:58
蔡明里日前在臉書上發文談及自己家中聘雇的印尼看護娜娜，表示她曾經很長一段時間，都選擇不休假，一方面是台北她不太熟悉，二方面她覺得出去容易亂花錢。但蔡明里覺得無論如何，休假出去走一走是必要的，所以在他退休後，原則上就「強迫」她要週休一日，休假當天錢也照給，鼓勵她適時放鬆。
他也藉機分享自己眼中與移工的相處之道，「以前有些雇主會不讓她們放假，說什麼會學壞、逃跑，但現在都有手機、群組，她們的資訊都很流通，她們可以交流很多事情，加上她們也意識到自身的權益，因此我認為最好的相處之道，就是合法並彼此尊重，這樣才能比較穩定與長久」。
此外，他還透露，娜娜在印尼有自己的事業，員工數更達到55人，因此自己私底下都叫她「老闆」，更大讚「一個月入1萬多的女性，來台近十年能夠建立起自己的事業，或許有些機緣巧合，但本質上還是靠她的堅持與努力吧？」
一番發文引發網友好奇，紛紛在留言中請蔡明里有空分享一下娜娜的故事：「請娜娜組第六隊蔡團長當總教練」、「下次可以開一集直播暢談團長和老闆的故事」、「那為何她願意來當看護呢？可以請團長更新老闆的故事嗎」、「她的員工要比體育台多了」、「團長真的是善心雇主，休假錢照給，讚啦」、「老闆看來是為了看中職留下來的」。