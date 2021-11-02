《太陽的後裔》男星爆染疫！曾接觸確診者 無症狀隔離中
疫情在全球持續延燒，近來傳出41歲的南韓演員晉久確診，他所屬的經紀公司「Varo娛樂」也證實消息屬實，經紀公司透露，晉久屬於無症狀患者。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-02 21:10:00
晉久在2016年與宋仲基合作拍攝韓劇《太陽的後裔》走紅，之後陸續拍攝多部影視作品，卻在今（2）日傳出染疫消息，據韓媒報導，他上個月因為拍攝新片，與確診者密切接觸，之後接受PCR檢測，結果出爐為陽性反應，屬於無症狀確診的他，配合南韓的防疫政策，已經進入隔離設施治療。而晉久的經紀公司也提到，晉久目前身體狀況良好，要外界放心。
此外，南韓日前推出新防疫政策，內容提到首都內開放10人聚會、首都外則是開放12人群聚，餐廳、咖啡廳等可以24小時營業，希望趕緊讓被疫情影響的經紀能復甦。
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