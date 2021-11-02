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《太陽的後裔》男星爆染疫！曾接觸確診者　無症狀隔離中

▲晉久驚傳確診。（圖／翻攝晉久IG）
▲晉久驚傳確診。（圖／翻攝晉久IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-11-02 21:10:00

疫情在全球持續延燒，近來傳出41歲的南韓演員晉久確診，他所屬的經紀公司「Varo娛樂」也證實消息屬實，經紀公司透露，晉久屬於無症狀患者。

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晉久在2016年與宋仲基合作拍攝韓劇《太陽的後裔》走紅，之後陸續拍攝多部影視作品，卻在今（2）日傳出染疫消息，據韓媒報導，他上個月因為拍攝新片，與確診者密切接觸，之後接受PCR檢測，結果出爐為陽性反應，屬於無症狀確診的他，配合南韓的防疫政策，已經進入隔離設施治療。而晉久的經紀公司也提到，晉久目前身體狀況良好，要外界放心。

▲《太陽的後裔》主角宋仲基（右）、晉久。（圖／東森戲劇台提供，2016.03.25）
▲曾與宋仲基（右）一起演出韓劇《太陽的後裔》的演員晉久，確診感染新冠肺炎。（圖／東森戲劇台提供，2016.03.25）
此外，南韓日前推出新防疫政策，內容提到首都內開放10人聚會、首都外則是開放12人群聚，餐廳、咖啡廳等可以24小時營業，希望趕緊讓被疫情影響的經紀能復甦。

▲晉久驚傳確診。（圖／翻攝晉久IG）
▲晉久屬於無症狀患者。（圖／翻攝晉久IG）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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