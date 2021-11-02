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高雄保母遭私刑！地檢署強調「還公道」：請民眾保持冷靜

▲高雄仁武日前一名11個月大的女童於保母家發生憾事身亡，有4名男子疑似到保母家「動私刑」。（圖／民眾提供）
▲高雄仁武日前一名11個月大的女童於保母家發生憾事身亡，有4名男子疑似到保母家「動私刑」。（圖／民眾提供）

編輯中心/綜合報導

2021-11-02 20:48:50

高雄仁武區一名11個月大的蔡姓女童，送到保母家第2天便因頭部受重創送醫不治身亡，全案正由警方調查中。由於女童家屬是網紅「鳳梨」好友，格外受到外界關注，而今（2）日保母遭施暴，女童家屬「動私刑」的影片更在網路瘋傳。對此，橋頭地檢署發聲明稿回應，強調必會找出真相、還被害人公道。但也請民眾保持理性，靜待調查結果，如果違法行為將依法究辦，以維社會安寧。

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網路瘋傳該位保母遭私刑的影片，從監視器畫面中可以看見，4名男子到保母家興師問罪，其中一位黑衣男子數次動手打保母巴掌，將保母推倒在地，還用腳踹。而影片曝光後，女嬰父親也坦承畫面中動手的人就是自己，更反嗆保母，要求對方把女童發生意外當天的監視器畫面也拿出來。

▲高雄仁武日前一名11個月大的女童於保母家發生憾事身亡，有4名男子疑似到保母家「動私刑」。（圖／民眾提供）
▲高雄仁武日前一名11個月大的女童於保母家發生憾事身亡，有4名男子疑似到保母家「動私刑」。（圖／民眾提供）
女童家屬始終認定保母疑似虐童，女童身亡不是單純意外。不過本案仍在偵辦中，社會局目前已撤銷該名保母的保母資格，但女童過世的責任仍待調查釐清。

而對於家屬的私刑行為，橋頭地檢署也發出聲明稿3點回應，第一是影片內行為發生在10月15日，專案小組已針對相關人員製作筆錄，並已加強巡邏，防範再次發生。第二，之前有媒體報導家屬質疑檢察官於庭訊時所問內容與案情無關及訊問態度糟糕部分，地檢署再次澄清表示，庭訊訊問時內容均針對案情及辦案所需要資訊，檢察官也無態度不佳，所有訊問過程均依法錄音錄影存證。

第三，本案已由檢察官與警方專案小組積極偵辦，現正由法醫研究所鑑定詳細死因。檢察官必依法偵辦本案，發現真相，以還被害人公道。也請民眾保持冷靜、理性，靜待偵查結果，切勿以傷害等非法私刑作為，傷害他人，影響案件進行，如有違法，將依法究辦，以維社會安寧。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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