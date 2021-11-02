高雄保母遭私刑！地檢署強調「還公道」：請民眾保持冷靜

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女童家屬始終認定保母疑似虐童，女童身亡不是單純意外。不過本案仍在偵辦中，社會局目前已撤銷該名保母的保母資格，但女童過世的責任仍待調查釐清。
而對於家屬的私刑行為，橋頭地檢署也發出聲明稿3點回應，第一是影片內行為發生在10月15日，專案小組已針對相關人員製作筆錄，並已加強巡邏，防範再次發生。第二，之前有媒體報導家屬質疑檢察官於庭訊時所問內容與案情無關及訊問態度糟糕部分，地檢署再次澄清表示，庭訊訊問時內容均針對案情及辦案所需要資訊，檢察官也無態度不佳，所有訊問過程均依法錄音錄影存證。
第三，本案已由檢察官與警方專案小組積極偵辦，現正由法醫研究所鑑定詳細死因。檢察官必依法偵辦本案，發現真相，以還被害人公道。也請民眾保持冷靜、理性，靜待偵查結果，切勿以傷害等非法私刑作為，傷害他人，影響案件進行，如有違法，將依法究辦，以維社會安寧。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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