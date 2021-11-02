前面就是他！雪隧「龜速車」曝光 第1名路隊長累犯20次
高公局今（2）日公布雪隧「龜速車」的統計調查，自去年12月30日試辦慢速車示警系統以來，今年截至9月底雪隧總計示警龜速車達7.5萬輛次，其中第一名共計累犯20次當「路隊長」，而有兩次以上的累犯龜速車也高達1.5萬輛次。
編輯中心/綜合報導
2021-11-02 22:24:48｜2021-11-02 22:27:48
為了解決雪隧塞車問題，高公局試辦慢速車示警系統，雪隧的最低速限為時速70公里，若車輛車速低於65公里，且與前車間距超過100公尺時，將會在示警系統告示處公布該車輛的車號後四碼，提醒駕駛人加速行駛。
而高公局公布的統計資料顯示，今年截至9月底雪隧總計示警龜速車達7.5萬輛次，而示警兩次以上的累犯龜速車高達1.5萬輛次，約占全部龜速車20％。約80％的龜速車速度至少仍保持在時速50公里以上，換句話說，剩下20％的龜速車時速甚至不到50公里。而累犯前10名的被提醒紀錄都超過14次，第一名更高達20次。根據高公局資料，第一名的車號為「A*J-*58*」。而龜速車最常出現的時段則是落在平日下午。
高公局表示，本身並非取締交通違規的執法單位，不會將慢速車示警系的資料作為取締使用，也無法得知駕駛人為何慢速開車。但仍要提醒所有用路人，根據《高速公路及快速公路交通管制規則》規定，在國道不壅塞情形下，車速低於最低速限的車輛，國道警察可依法開罰台幣3000元至6000元罰鍰。（編輯：倪浩軒）