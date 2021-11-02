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前面就是他！雪隧「龜速車」曝光　第1名路隊長累犯20次

▲高公局今（2）日公布雪隧「龜速車」的統計調查，第1名累犯高達20次。（圖／NOWnews資料照）
▲高公局今（2）日公布雪隧「龜速車」的統計調查，第1名累犯高達20次。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-11-02 22:24:48｜2021-11-02 22:27:48

高公局今（2）日公布雪隧「龜速車」的統計調查，自去年12月30日試辦慢速車示警系統以來，今年截至9月底雪隧總計示警龜速車達7.5萬輛次，其中第一名共計累犯20次當「路隊長」，而有兩次以上的累犯龜速車也高達1.5萬輛次。

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為了解決雪隧塞車問題，高公局試辦慢速車示警系統，雪隧的最低速限為時速70公里，若車輛車速低於65公里，且與前車間距超過100公尺時，將會在示警系統告示處公布該車輛的車號後四碼，提醒駕駛人加速行駛。

▲國道五號雪山隧道即日起加強取締龜速車，只要車流順暢最低限速未達70公里將開單舉發。（圖／國九隊提供）
▲雪山隧道加強取締龜速車。（圖／國九隊提供）
而高公局公布的統計資料顯示，今年截至9月底雪隧總計示警龜速車達7.5萬輛次，而示警兩次以上的累犯龜速車高達1.5萬輛次，約占全部龜速車20％。約80％的龜速車速度至少仍保持在時速50公里以上，換句話說，剩下20％的龜速車時速甚至不到50公里。而累犯前10名的被提醒紀錄都超過14次，第一名更高達20次。根據高公局資料，第一名的車號為「A*J-*58*」。而龜速車最常出現的時段則是落在平日下午。

高公局表示，本身並非取締交通違規的執法單位，不會將慢速車示警系的資料作為取締使用，也無法得知駕駛人為何慢速開車。但仍要提醒所有用路人，根據《高速公路及快速公路交通管制規則》規定，在國道不壅塞情形下，車速低於最低速限的車輛，國道警察可依法開罰台幣3000元至6000元罰鍰。（編輯：倪浩軒）

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