籲遏阻中國蠶食鯨吞　德媒：捍衛台灣就是捍衛歐洲

我是廣告 請繼續往下閱讀
文章提到，北京還在西太平洋填海造陸，並且對於人工島嶼進行軍事化改造。而之前海牙國際法庭已經裁定北京無權對南沙群島提出主權聲索。「北京的目的很明確，他們要將包括台灣在內的各島嶼都納入中國領土範圍，從而使迄今為止的國際海域變成中國領海。」
中國還制定《海上交通安全法》，從而對國際海運的自由通航構成威脅。依據此法，中國糗全隊任何進入其「領海」的船隻發動攻擊。「一旦習近平的願望得到實現，那麼從西太平洋直至馬六甲海峽的海上通道，將全部置於中國控制之下」，文章表示，不僅是海上通道，西太平洋的海底網路電纜也將會面臨同樣命運。
文中指出，從習近平進來的談話來看，對台開戰似乎已經不可避免。與此同時，中國與美國的親密盟友例如日本、韓國以及菲律賓爆發戰爭的可能性也同樣存在。不過事實上，中國並不希望發動這樣一場隨時都可能觸發世界大戰的軍事行動。「北京的如意算盤是，西方世界捨不得失去中國這樣一個龐大市場，制定一個《海上交通安全法》就足以讓自由世界聽其擺布。」
戈爾拉赫認為，中國的擴張行動已經引起了太平洋地區的軍備競賽。他也在文章中指出，習近平的目標是在不遠的將來控制從吉布地到澳洲的國際海域，更呼籲自由世界絕不應允許習近平的夢想成真。戈爾拉赫表示，「要阻遏北京的第一步，就是要捍衛台灣。」美國上周再度重申了支持台灣的立場，台灣是歐洲第五大貿易夥伴，幾乎所有手機晶片都是台灣製造，台灣民眾擁有自由，而這正是北京想要剝奪的。戈爾拉赫進一步指出，「有鑑於此，歐洲也應堅定的站在台灣一邊，並承諾對台灣的支持。捍衛台灣的自由，就是捍衛歐洲的自由。