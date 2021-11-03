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籲遏阻中國蠶食鯨吞　德媒：捍衛台灣就是捍衛歐洲

▲德語媒體《新蘇黎世報》評論指出，捍衛台灣的自由，就是捍衛歐洲的自由。（圖／美聯社／達志影像）
▲德語媒體《新蘇黎世報》評論指出，捍衛台灣的自由，就是捍衛歐洲的自由。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-03 09:10:00

近來中國共機頻頻擾台，光是10月份被記錄到至少侵入25天、廣播驅離84次以上，都是今年擾台單月新高。總統蔡英文一再強調台灣民眾會全力捍衛其自由民主的生活方式。《德國之聲》中文網報導引述德語媒體《新蘇黎世報》評論指出，在中國對台灣軍事威脅與日俱增之下，北京的野心絕對不僅限於吞併台灣，而台灣是歐洲第五大貿易夥伴，幾乎所有手機晶片都是台灣製造，因此在面對中國對台灣發出的軍事威脅，西方國家也必須表明立場，承諾對台灣的支持，因為「捍衛台灣的自由，就是捍衛歐洲的自由。」

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報導引用了由卡內基國際事務道德委員會高級研究員戈爾拉赫（Alexander Görlach）撰寫、名為《西方必須阻遏中國》的評論文章中，指出「吞併台灣絕對不是習近平的全部意圖」，事實上，中國與其所有鄰國都有領土糾紛，包含日本、韓國、台灣和菲律賓都有爭執。從今年三月至今，中國還佔領了南沙群島中屬於菲律賓的島嶼，佔領者可能是中國軍人，但卻沒有穿著軍服，文章指出，「這或許是席近平從俄羅斯總統蒲亭那裡學來的招數」。

文章提到，北京還在西太平洋填海造陸，並且對於人工島嶼進行軍事化改造。而之前海牙國際法庭已經裁定北京無權對南沙群島提出主權聲索。「北京的目的很明確，他們要將包括台灣在內的各島嶼都納入中國領土範圍，從而使迄今為止的國際海域變成中國領海。」

中國還制定《海上交通安全法》，從而對國際海運的自由通航構成威脅。依據此法，中國糗全隊任何進入其「領海」的船隻發動攻擊。「一旦習近平的願望得到實現，那麼從西太平洋直至馬六甲海峽的海上通道，將全部置於中國控制之下」，文章表示，不僅是海上通道，西太平洋的海底網路電纜也將會面臨同樣命運。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲中國海警局公務船頻頻出沒在釣魚台列嶼附近海面。（圖／美聯社／達志影像）
文中指出，從習近平進來的談話來看，對台開戰似乎已經不可避免。與此同時，中國與美國的親密盟友例如日本、韓國以及菲律賓爆發戰爭的可能性也同樣存在。不過事實上，中國並不希望發動這樣一場隨時都可能觸發世界大戰的軍事行動。「北京的如意算盤是，西方世界捨不得失去中國這樣一個龐大市場，制定一個《海上交通安全法》就足以讓自由世界聽其擺布。」

戈爾拉赫認為，中國的擴張行動已經引起了太平洋地區的軍備競賽。他也在文章中指出，習近平的目標是在不遠的將來控制從吉布地到澳洲的國際海域，更呼籲自由世界絕不應允許習近平的夢想成真。戈爾拉赫表示，「要阻遏北京的第一步，就是要捍衛台灣。」美國上周再度重申了支持台灣的立場，台灣是歐洲第五大貿易夥伴，幾乎所有手機晶片都是台灣製造，台灣民眾擁有自由，而這正是北京想要剝奪的。戈爾拉赫進一步指出，「有鑑於此，歐洲也應堅定的站在台灣一邊，並承諾對台灣的支持。捍衛台灣的自由，就是捍衛歐洲的自由。

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