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週五回暖飆30度　下週一再轉濕冷低溫探「14度」

▲根據氣象專家吳德榮表示，週五（5日）氣溫開始回暖，氣溫飆升到30度，不過，等到下週一（8日）開始首波冷空氣南下，氣溫轉濕冷，低溫探14度。（圖/Nownews資料照）
▲根據氣象專家吳德榮表示，週五（5日）氣溫開始回暖，氣溫飆升到30度，不過，等到下週一（8日）開始首波冷空氣南下，氣溫轉濕冷，低溫探14度。（圖/Nownews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-11-03 06:30:36

中央氣象局指出，今（3）日東北風持續影響，目前降雨偏向迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，根據氣象專家吳德榮表示，週五（5日）氣溫開始回暖，氣溫飆升到30度，不過，等到下週一（8日）開始首波冷空氣南下，氣溫轉濕冷，低溫探14度。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日截至4：46，平地最低氣溫為基隆七堵區的19.3度，其他地區平地低溫約在19、20度：中部(台中外埔區)19.5度，南部(台南後壁區)19.8度，東部(花蓮萬榮鄉)19.0度。

吳德榮表示，最新(2日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天東北季風及華南中層雲系移出，北部及東半部有局部短暫雨，中部多雲時晴，中南部晴時多雲；各地早晚偏涼，中南部微熱、日夜溫差大；今日各地區氣溫：北部19至26度，中部20至31度；南部20至32度，東部19至30度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日、週五（4、5日）東北風逐漸轉東南風，氣溫逐日漸升；週五回暖，北台白天高溫亦將升至30度左右。明日傍晚前，北部及東半部仍有局部短暫雨的機率，中南部晴時多雲；明晚至週五，西半部皆為晴朗穩定，僅東半部有局部短暫降雨的機率。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週六（6日）鋒面接近，北部、東北部轉有局部陣雨，下週（7）日鋒面通過，苗栗以北，東半部及中部山區有局部雨；下週日晚起氣溫逐漸下降。下週一、二（8、9日）第1波濕冷空氣南下，苗栗以北濕冷，平地最低氣溫將逐日緩降至14度左右〔台北市氣象局約可降至16度，未達大陸冷氣團定義(≦14度)〕。

下週三（10日）另一股乾冷空氣再南下，下午轉乾冷，下週四、五（11、12日）各地晴朗無雲，清晨因冷空氣及「夜間輻射冷卻」加成，平地最低氣溫將降至12度以下，台北市氣象局亦有降至14度的機率；不過，此為末期的模擬，有科學極限的「不確定性」，是否會是首波「大陸冷氣團」？應持續觀察模式的調整。（編輯：孫唯容）

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