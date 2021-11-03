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中國醫藥大學兒童醫院兒童神經科周宜卿教授說明，「脊髓性肌肉萎縮症」是國內發生率第二高的罕見遺傳性神經肌肉退化疾病，由父母雙方的隱性基因遺傳給孩子而發病，台灣新生兒的發生率約為每17,181人有1人罹患此疾病，因為脊髓腔內的運動神經元退化，無法產生足夠且穩定有功能的SMN蛋白，影響到神經系統中控制自主肌肉運動的能力，造成肌肉無力，嬰幼兒階段無法抬頭、翻身、獨立坐起或站立；越早發病者症狀越嚴重，甚至影響呼吸，須長期仰賴呼吸器，隨時有生命危險。
發病分成四型 影響狀況一次看
依照發病年齡和動作功能，脊髓性肌肉萎縮症分為四型：
第一型：6個月前發病，終身無法獨立穩坐。
第二型：6－18個月發病，可以獨立穩坐，但無法獨立行走。
第三型：18個月－30歲發病，症狀出現前可獨立行走，但逐漸失去行動能力。第四型：30歲後發病，不影響運動功能。
有家族史、備孕夫妻可自費檢查 避免SMA發生機率
周宜卿教授呼籲，有家族史或是計畫生育的夫妻，可自費檢查是否帶有SMA基因，若皆為帶因者，則每一胎都有1/4的罹患機率。
此外，台灣已經有40位個案申請到藥物治療，且看到成效，鼓勵未滿7歲的SMA患童，若無使用呼吸器，都可到兒童神經科詢問，及早用藥以維持運動功能，提高生活自理的能力。
資料來源：健康醫療網 國內第二高遺傳病！ 醫籲：家族史、計畫生育夫妻先檢查
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