超商泡麵最愛哪款？全場點名「2霸主」沒對手：根本是神
冬天即將來臨，不少人喜歡在天冷的時候吃一碗熱呼呼的泡麵，近日就有一名網友好奇問「大家最愛的超商泡麵是哪款」？貼文一出立即引發熱議，大家狂推常見的來一客系列、滿漢系列，最多人點名的則是「拉麵道」的味噌、豚骨口味泡麵以及台酒系列。
編輯中心/綜合報導
2021-11-03 08:47:54
該名網友昨（2）日在Dcard中貼文，他以「大家最愛的超商泡麵是哪款」為題，表示近期天氣逐漸變冷，想買一些泡麵囤在家中，自己最愛的泡麵是台酒系列，「花雕雞泡麵根本是神」，也很愛維力炸醬麵及滿漢大餐，還有萬年不敗的辛拉麵，除此之外想知道網友們的心中名單，因此好奇問：「不知道大家心目中覺得最愛的泡麵是哪款？」
貼文一出，網友紛紛留言，「來一客鮮蝦麵」、「怎麼都沒有人推排骨雞麵」、「阿Q的泡菜是我的初心，但是超級無敵好吃的地位可能還是滿漢系列」、「唯一支持大乾麵地獄辣椒」、「排骨雞麵吃不膩～加顆蛋更讚」、「大乾麵的地獄辣椒，我的愛」、「味味一品牛肉麵最好吃」、「來一客泡菜口味＋起司片，偽部隊鍋的概念」、「還是統一肉燥最讚」、「百分之百來一客的韓式泡菜，極度好吃」、「蔥燒牛肉真的超讚，吃起來超爽」、「素飄香麻辣燙！近期的最愛」。
不過，最多人點名的是「拉麵道」，「拉麵道跟手打麵，加一顆蛋真的讚」、「我覺得拉麵道的口味蠻好吃的」、「拉麵道！味噌口味」、「豚骨拉麵道，一定要加起司」、「拉麵道的豚骨，最棒了」、「當然是味噌拉麵道」，還有許多人是台酒系列的鐵粉，「想著花雕雞點進來的！真的超讚」、「花雕雞＋1」、「台酒麻油雞」、「台酒的看起來都好！好！吃」、「台酒的泡麵真的挑不出毛病，每款都好吃」。（編輯：賴禹妡）