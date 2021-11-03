COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

德智庫：新政府應拓展對台關係　阻北京破壞現狀

▲德國可望在12月成立新政府。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲德國可望在12月成立新政府。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

中央社

2021-11-03 12:09:21

（中央社記者林育立柏林2日專電）德國可望在12月成立新政府，智庫學者指出，鑑於準執政黨和歐盟都支持台灣，建議新政府提升對台關係，阻止北京破壞台海現狀。

我是廣告 請繼續往下閱讀
柏林智庫「全球公共政策研究所」（Global Public Policy Institute）執行長班納（Thorsten Benner）在「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）撰文表示，民主台灣不僅是價值夥伴，也擁有晶片龍頭台積電等高科技，在經濟和學術方面與歐洲有許多合作機會。不過，台灣受中國的軍事威脅日增，德國與歐洲有必要致力確保台海的和平現狀。

德國9月底舉行大選，勝選的社會民主黨（SPD）與自由民主黨（FDP）、綠黨可望在12月成立聯合政府。班納指出，自民黨和綠黨在競選政見中特別提到要支持台灣，社民黨國會黨團去年發表的中國政策文件，也支持拓展對台關係。

值得注意的是，歐盟執委會和歐盟對外事務部（EEAS）高層等歐盟最重要的行政首長，對歐洲議會10月以高票要求歐盟提升對台關係表示支持，行政與立法達成共識在歐盟堪稱罕見，為成員國大力推動與台灣關係創造良好條件。

班納因此建議德國新政府主動出擊，力挺台灣參與世界衛生組織（WHO）和聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。此外，歐盟的「一個中國」政策不排除與台灣高層官員會面，德國政府和國會應加強與台灣的政治接觸；德國經濟部長上一次訪台已經是1997年，派部長直接訪台，比寫信要求台灣提高晶片供應量更有成功機會。

非政府組織和智庫等公民社會團體與台灣的交流也有必要擴展，自民黨旗下的弗里德里希．瑙曼基金會（Friedrich Naumann Foundation）今年在台北設置辦公室是好的開始，其他德國政黨也應該要跟進。

班納強調，台灣位於獨裁和民主制度之爭的最前線，德國和歐洲不僅要事先協調，在北京真的攻打台灣時行動一致，也應該與美國等有意維持台海現狀的國家強化溝通，讓北京明白破壞現狀可能付出的嚴重代價。

中國駐德大使館近日表示，中國一貫支持德國統一，期望德國在中國統一問題上得到德國的理解和支持，並強調統一是包括台灣2300萬同胞在內所有中華兒女的意志。

對此，班納認為，德國應該提醒中國，西德從來沒有用軍事入侵威脅過東德，而且北京對台灣人民的支持如果真的這麼有把握，應該要讓台灣人用自由、民主的方式決定是否統一並尊重投票結果。（編輯：林憬屏）1101103

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀