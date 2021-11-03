德智庫：新政府應拓展對台關係　阻北京破壞現狀

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德國9月底舉行大選，勝選的社會民主黨（SPD）與自由民主黨（FDP）、綠黨可望在12月成立聯合政府。班納指出，自民黨和綠黨在競選政見中特別提到要支持台灣，社民黨國會黨團去年發表的中國政策文件，也支持拓展對台關係。
值得注意的是，歐盟執委會和歐盟對外事務部（EEAS）高層等歐盟最重要的行政首長，對歐洲議會10月以高票要求歐盟提升對台關係表示支持，行政與立法達成共識在歐盟堪稱罕見，為成員國大力推動與台灣關係創造良好條件。
班納因此建議德國新政府主動出擊，力挺台灣參與世界衛生組織（WHO）和聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。此外，歐盟的「一個中國」政策不排除與台灣高層官員會面，德國政府和國會應加強與台灣的政治接觸；德國經濟部長上一次訪台已經是1997年，派部長直接訪台，比寫信要求台灣提高晶片供應量更有成功機會。
非政府組織和智庫等公民社會團體與台灣的交流也有必要擴展，自民黨旗下的弗里德里希．瑙曼基金會（Friedrich Naumann Foundation）今年在台北設置辦公室是好的開始，其他德國政黨也應該要跟進。
班納強調，台灣位於獨裁和民主制度之爭的最前線，德國和歐洲不僅要事先協調，在北京真的攻打台灣時行動一致，也應該與美國等有意維持台海現狀的國家強化溝通，讓北京明白破壞現狀可能付出的嚴重代價。
中國駐德大使館近日表示，中國一貫支持德國統一，期望德國在中國統一問題上得到德國的理解和支持，並強調統一是包括台灣2300萬同胞在內所有中華兒女的意志。
對此，班納認為，德國應該提醒中國，西德從來沒有用軍事入侵威脅過東德，而且北京對台灣人民的支持如果真的這麼有把握，應該要讓台灣人用自由、民主的方式決定是否統一並尊重投票結果。（編輯：林憬屏）1101103