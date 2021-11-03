水流屍案外案！癡情男疑遭設局殺害棄屍 狠心女友被收押
上月29日，彰化縣埔鹽地區東螺溪邊，有民眾現一具男性屍體，不過因死者身無證件，因此遲遲無法確認身分，警方獲報後成立專案小組，請鑑識科人員協助採證，之後報請檢察官相驗、釐清死因。而死者指紋經送驗比對，發現特徵符合台北市一名51歲的張姓男子，且張男日前已被家屬通報失蹤，經指認確認為失聯的張男，而警方透過監視器畫面追查，認定張男的30歲林姓女友涉有重嫌，本月2日上午，林女被拘捕到案、法院裁定收押，目前警方尚在追緝相關共犯、釐清案件中。
編輯中心/綜合報導
2021-11-03 11:17:05｜2021-11-03 11:20:09
據了解，張男友人於臉書社團「爆料公社」PO文爆料，透露張男於去年間，在台北市某酒店、認識老家在彰化的林女，每月花費10萬元包養女方，之後2人進而同居，不料今年9月間，張男住處闖進幾名陌生男子，先是宣稱是林女的表哥，並稱家人不同意她與張男交往，隨即帶走林女，離開前甚至想開走張男的BMW，僅因車子係登記在林女名下，不過被張男阻止作罷。
隔月8日，張男跟友人聚餐，分手的林女又再度現身，並與張男手牽手、狀似親密離去。10月15日，張男表示要前往鹿港，沒想到從此一去不回，讓家屬急忙通報警方協巡，而警方調閱監視器畫面，赫然驚見林女不斷盜用張男的提款卡領錢。友人憤而痛批，張男對林女用情頗深，不料卻被設局、毆打逼問提款卡密碼，最後更遭殺害棄屍，認為林女手段殘忍。
對此，警方已於11月2日，依法將林女拘提到案，並移送彰化地檢署複訊，檢方漏夜偵訊後，3日清晨依殺人罪，向法院聲押獲准，全案警方正積極追查中。（編輯：林盈君）