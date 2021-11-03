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彭帥自爆不倫慘遭封鎖！韓劇《總理與我》火速被豆瓣下架

▲中國網球名將彭帥透過微博爆料與中國前副總理張高麗有不倫婚外情，卻慘遭全網封鎖，韓劇《總理與我》更無端受牽連被下架。（合成圖／記者陳明安攝、美聯社）
▲中國網球名將彭帥透過微博爆料與中國前副總理張高麗有不倫婚外情，卻慘遭全網封鎖，韓劇《總理與我》更無端受牽連被下架。（合成圖／記者陳明安攝、美聯社）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-03 10:50:18

中國女子職業網球名將彭帥今（2）日深夜透過微博自曝曾與中國國務院前副總理張高麗有不倫戀關係，不但控訴年紀相差40歲的張高麗性侵，還指張高麗老婆在門外幫忙把風，文章曝光不久相關內容旋即被封鎖刪除，不僅過去網友們在百度網站上過去詢問彭帥感情、家庭狀況的提問全被移除，就連韓劇《總理與我》也遭池魚之殃被火速下架。

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曾和謝淑薇搭檔「螃蟹組合」的中國網球女將彭帥，昨深夜在微博寫下長文控訴中國前副總曾有段不倫關係，而正宮康潔不但全程都知道此事，還宛如「甄嬛傳的皇后」放縱張高麗與她有著肉體關係，卻又對彭帥冷嘲熱諷。彭帥表示，自己與張高麗7年前2人就發生過性關係，但因為後來張高麗升任中國政治局常委而斷了聯繫，直到3年前，年已7旬的張高麗退休後再次以「約打球」名義聯繫到她，並與妻子康潔一起將她帶到家中，接著更帶她進房要求發生性關係。

▲彭帥微博自爆與中國前副總理張高麗有不倫婚外情。（圖／翻攝自微博）
▲彭帥微博自爆與中國前副總理張高麗有不倫婚外情。（圖／翻攝自微博）
彭帥微博發文自言「那天下午我很怕，誰也沒想到會這樣」，更在張高麗「宇宙很大很大，地球就是宇宙的一粒沙」、「這7年從未忘記過你」等甜言蜜語之下心軟，只是從此卻過著宛如透明人一般的日子，張高麗除了怕她身上帶著密錄器、錄音筆，妻子康潔更常在張高麗背後對她冷嘲熱諷，諸如喊她愛吃鴨舌「很噁心」、所住郊區空氣品質差等，讓她崩潰形容正宮就像甄嬛傳裡的皇后，「我覺得自己是一個行屍走肉，裝，每一天都在裝，哪個我才是真的我？」。

▲彭帥微博自爆與中國前副總理張高麗有不倫婚外情。（圖／翻攝自微博）
▲中國體壇國手彭帥的微博在控訴張高麗後，旋即遭到關閉。（圖／翻攝自微博）
更讓她心灰意冷的是，張高麗對她始亂終棄，「玩玩想不要就不要了」，由於兩人一個是中國國務院前副總理，一個是體壇知名國手，消息曝光不僅原文立刻被刪除，就連「彭帥」也被列為敏感字詞，從過去網友詢問其感情狀態、家庭背景的文章遭到移除，就連影音網站豆瓣上，一齣2013年的韓劇《總理與我》也因為碰巧與張高麗醜聞相關而慘遭下架，但微博上仍有不少「吃瓜」看熱鬧的網友紛紛改以「Tennis」取代彭帥、隱晦形容這是近年來中國政壇最大醜聞而持續熱議中。

▲彭帥微博自爆與中國前副總理張高麗有不倫婚外情。（圖／翻攝自微博）
▲豆瓣火速下架韓劇《總理與我》，速度之快就連網友也笑虧「豆瓣知道的太多了，不然他不會刪這種玩意」。（圖／翻攝自豆瓣）
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