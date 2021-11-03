彭帥自爆不倫慘遭封鎖！韓劇《總理與我》火速被豆瓣下架
中國女子職業網球名將彭帥今（2）日深夜透過微博自曝曾與中國國務院前副總理張高麗有不倫戀關係，不但控訴年紀相差40歲的張高麗性侵，還指張高麗老婆在門外幫忙把風，文章曝光不久相關內容旋即被封鎖刪除，不僅過去網友們在百度網站上過去詢問彭帥感情、家庭狀況的提問全被移除，就連韓劇《總理與我》也遭池魚之殃被火速下架。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-03 10:50:18
曾和謝淑薇搭檔「螃蟹組合」的中國網球女將彭帥，昨深夜在微博寫下長文控訴中國前副總曾有段不倫關係，而正宮康潔不但全程都知道此事，還宛如「甄嬛傳的皇后」放縱張高麗與她有著肉體關係，卻又對彭帥冷嘲熱諷。彭帥表示，自己與張高麗7年前2人就發生過性關係，但因為後來張高麗升任中國政治局常委而斷了聯繫，直到3年前，年已7旬的張高麗退休後再次以「約打球」名義聯繫到她，並與妻子康潔一起將她帶到家中，接著更帶她進房要求發生性關係。
彭帥微博發文自言「那天下午我很怕，誰也沒想到會這樣」，更在張高麗「宇宙很大很大，地球就是宇宙的一粒沙」、「這7年從未忘記過你」等甜言蜜語之下心軟，只是從此卻過著宛如透明人一般的日子，張高麗除了怕她身上帶著密錄器、錄音筆，妻子康潔更常在張高麗背後對她冷嘲熱諷，諸如喊她愛吃鴨舌「很噁心」、所住郊區空氣品質差等，讓她崩潰形容正宮就像甄嬛傳裡的皇后，「我覺得自己是一個行屍走肉，裝，每一天都在裝，哪個我才是真的我？」。
更讓她心灰意冷的是，張高麗對她始亂終棄，「玩玩想不要就不要了」，由於兩人一個是中國國務院前副總理，一個是體壇知名國手，消息曝光不僅原文立刻被刪除，就連「彭帥」也被列為敏感字詞，從過去網友詢問其感情狀態、家庭背景的文章遭到移除，就連影音網站豆瓣上，一齣2013年的韓劇《總理與我》也因為碰巧與張高麗醜聞相關而慘遭下架，但微博上仍有不少「吃瓜」看熱鬧的網友紛紛改以「Tennis」取代彭帥、隱晦形容這是近年來中國政壇最大醜聞而持續熱議中。