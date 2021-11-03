NBA／新科狀元寫難堪紀錄 字母哥帶傷出戰止公鹿連敗
NBA上季總冠軍公鹿新賽季開季飽受傷病困擾，今(3)日又傳出主力確診新冠肺炎，帶傷出戰的「字母哥」Giannis Antetokounmpo奮力攻下28分8籃板9助攻，率隊以117:89擊敗活塞，新科狀元Cade Cunningham似乎還沒適應NBA節奏，創下難堪紀錄。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-11-03 10:56:12
公鹿二哥Khris Middleton前役因防疫規定缺席，今主帥Mike Budenholzer透露檢測後確診新冠肺炎，被迫繼續休兵，其他先發主力Jrue Holiday、Brook Lopez都因傷繼續高掛免戰牌，讓近期苦吞3連敗的公鹿戰力雪上加霜。
為了終止連敗Antetokounmpo帶著膝傷堅持出戰，加上其他隊友都相當幫忙，全隊5人得分上雙，團隊命中率高達5成，早早拉開領先奠定勝基。反觀活塞，僅Jerami Grant和Trey Lyles得分突破雙位數，前者繳出21分為最佳。
20歲的狀元郎Cunningham此役出賽29分鐘，全場14投2中，三分球9次出手都落空，僅拿到6分2籃板3助攻，正負值-22為全場第2低，也寫下尷尬紀錄，成為NBA史上首位生涯前2戰均出手8次以上，但命中率在15%以下的球員。
Cunningham生涯首秀是10月30日對陣魔術，上場19分鐘，8投1中，也只有2分7籃板2助攻進帳，無法展現他在大學時代引以為傲的全面進攻技術，身體素質還有速度需要再加強才能在NBA生存下來。