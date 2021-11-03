11/13公投意見發表會　王美花：說明政府已保護藻礁

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立法院經濟、社會福利及衛生環境、財政3委員會今天召開第1次聯席會議，審查「生技新藥產業發展條例修正草案」等案，列席的經濟部長王美花會前接受記者聯訪。
媒體詢問，11月13日是公投第一場電視意見發表會，王美花負責藻礁公投，是否有備戰方向。
王美花回答，會在藻礁的部分，把了解的事實向各方說明，也讓民眾知道，政府已經做很大努力來保護岸邊的藻礁，接收站也已經外推，甚至連海底的礁石都儘量不去動，已兼顧保護藻礁與供電需求。
中時報導，台電預計2025年、2026年起要向民營電廠（IPP）採購270萬瓩燃氣發電，但近日第一階段150萬瓩招標流標。如果中油第三天然氣接收站未如期完工，當年備轉容量率恐將跌破5%，若協和電廠第4天然氣接收站案也鎩羽，缺電隨時會發生。
王美花說，電力供應都是要做長期規劃，因為有的舊機組要淘汰，台灣的用電也有所成長。三接目前已經蓋到一半，是為了北部用電需求，三接已經保護藻礁，一定要讓三接能順利推動，才能幫助台灣的供電。
王美花表示，協和電廠本來是用燃油，要改成低碳的燃氣機組，燃氣需要從國外運到台灣，所以一定要有接收站，這個部分目前正在做環評審查。她說，中油在高雄永安的接收站，下方也有豐富的珊瑚礁生態，經濟部會利用中油的經驗，與台電一起，做好生態保護。（編輯：張均懋）1101103