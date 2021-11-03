日本眾院大選後　岸田文雄內閣支持率微幅上升

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日本共同社報導，岸田內閣10月上旬剛上台時，支持率為55.7%，選後微增至58.1%。
讀賣新聞民調指出，岸田內閣支持率從10月中旬的52%上升至56%；不支持率從30%降至29%。
對於立憲民主黨在這次大選與共產黨、國民民主黨等共5個在野黨「共鬥」（共同奮鬥），但成效不彰的狀況，共同社民調顯示，認為在野黨共鬥關係「應該修改」者有61.5%，認為「應該繼續」者為32.2%。
讀賣新聞民調顯示，對於立民黨未來是否應繼續與共產黨合作尋求政黨輪替，有57%的受訪者不贊同，30%贊同。
有分析指出，在野共鬥出現立場落差，立民黨這次選擇跟立場迥異的共產黨合作，反而使得立民黨跟主要支持者日本工會聯盟（日本勞動組合總連合會，簡稱「連合」）的關係產生微妙變化，甚至讓立民黨可能因此失去選票。
在政黨支持率方面，共同社民調發現，日本維新會從10月上旬的5.0%大幅上升至14.4%，超過立民黨的11.2%，躍升在野黨首位。
其他政黨支持率分別為自民黨45.7%、公明黨6.2%、共產黨4.0%、國民民主黨3.3%、令和新選組1.8%、社民黨1.2%、「以違反律師法72條與NHK進行訴訟黨」0.9%，另有10.5%表示沒有特定支持政黨。
讀賣新聞民調也顯示，維新會支持率從10月中旬的3%上升到10%，與立民黨的11%相當接近。
另外自民黨支持率為39%、公明黨4%；國民民主黨、共產黨、令和新選組皆各為2%；社民黨1%、NHK黨0%，無黨派26%。（譯者：顧荃/核稿：嚴思祺）1101103