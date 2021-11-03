莉婭吐流產心情 曝公公提醒「謝和弦不適合有小孩」原因
歌手謝和弦與莉婭於今年4月結婚，莉婭昨（2）日在臉書透露，因為感覺身體不舒服就醫，沒想到看了醫生後，才發現懷孕了，遺憾的是寶寶已經自然流產，讓莉婭沮喪不已。沒想到卻意外引來酸民攻擊，因此她在深夜時再度發文，抒發心情。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-03 11:19:40
莉婭昨天在臉書發文，自責是個糊塗媽媽，肚痛不適就醫才發現懷孕1個多月，可惜卻已經自然流產。而該則貼文發布後，立即引來酸民攻擊她是「報應」、「因果輪迴」等，讓她再度發文分享心情，「扣爸（謝和弦爸爸）在我們結婚前，就有提醒過我非常多次，『兒子的躁鬱症這麼多年了...真的不適合「組家庭」、「生小孩」』。」若是堅持要這麼做，那麼有很多事會變得格外辛苦，也需要大量的時間和心力慢慢磨合，如果連自己自身的健康都沒辦法顧好，更別提養育下一代，因為這樣對夫妻而言是種額外的負擔。
因此莉婭認為一切都順其自然才是最好的，一步一步慢慢來即可，面對網友的酸言酸語，她也淡定反擊：「我從不覺得有任何人的基本權利可以被剝奪，全憑靠自己是否願意努力！所以面對那些惡言惡語...我覺得你們的思維太自以為是了。我沒有辦法認同你們！情緒勒索這種伎倆...省省吧！」
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