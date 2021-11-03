是否與中央同步開放八大？侯友宜：會朝開放方向來做

中央流行疫情指揮中心宣布，從11月2日起八大行業可有條件的開放營業，但從業人員與顧客都須接種疫苗，外界關切新北市是否會與中央同調？新北市長侯友宜今（3）日認為，只要中央明確公布八大行業的指引後，會朝開放的方向來做。
記者陳志仁／新北報導
2021-11-03 11:17:51
侯友宜今日在市政會議表示，新北市已連續1週以上無新增的本土病例，但口罩是避免疫情擴散的重要配備，雖很多場合規定可拿下口罩，但必須嚴格遵守規定，例如頒獎或照相時可脫下口罩，但拍完照應立刻戴起口罩；此外，全球疫情趨緩，朝開放與全球接軌是必然趨勢，未來還是要跟病毒共存。
侯友宜指出，新北市所有行業的開放都會跟中央同步，市府審慎評估後，「就會朝開放的方向來做」，該開放就開放；但屬於新北市的特性，部分特殊行業會謹慎面對，有些行業必須透過專案申請、核定，希望做到安全無虞，讓民眾回到新型態的安全生活模式。
針對八大行業的開放，是否祭出比中央更嚴格的防疫措施？侯友宜回應，目前正研究從業人員或消費者，是不是能打一劑、要不要在家快篩，或採取其他的模式，每個地區的狀況不一樣，將檢視我們的安全的方式，以謹慎的態度來處理；新北市八大行業不多，等中央公布指引後，將由業者提申請、市府審核。