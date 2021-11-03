龍龍悄現身喜劇基地　脫口秀演員狠酸「縱火犯回現場」

龍龍掀起龍K之亂，引發脫口秀圈軒然大波，許多人關注她下一步如何出發，近日參演澎恰恰的《鼻孔遊戲》短片曝光之外，眼尖觀眾發現她悄悄重回脫口秀基地「23喜劇俱樂部」觀看表演，還和好友開懷大笑，相當自在，因該處亦是博恩投資設立之處，讓其他演員稍感意外，演員凱莉就在Podcast節目《百靈果》上嘲諷，網友形容「原來縱火犯喜歡回到現場，這件事是真的」，黃豪平也認為龍龍若想回到喜劇圈，現階段仍是「too soon」。





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▲龍龍（左）和玉兔合演《鼻孔遊戲》相處融洽。（圖／翻攝龍龍IG）

▲龍龍（右）悄悄現身「23喜劇俱樂部」後台引發熱議。（圖／翻攝靠北喜劇2.0臉書）

因好友在IG曝光龍龍進場照片，讓觀眾們議論紛紛，凱莉直言，在眾人情緒尚未平復前，她不應該這麼快出現在該場地，若自己在現場會拿麥克風狠狠吐槽，甚至將龍龍列入場地黑名單。黃豪平也在凱莉影片下留言，親揭博恩當初協調龍K事件過程。





黃豪平在《火烤呱吉》時，指「賀瓏，凱莉不要的」，一句話影射到龍龍，讓對方不舒服，事後道歉，彼此關係已受影響。他指出，為平息龍龍感覺被霸凌的怒火，博恩提議開座談會協調時曾受邀出席，看到對方眼裡一陣無奈，能體會他夾在每個人中間的心情。未料10月龍龍接受專訪後，事情越燒越大，導致外界責怪博恩帶頭霸凌，沒有盡心處理，「看在我眼裡，其實那都不是他的事，也不是他應該攬在身上的責任。





▲曾與龍龍合作的主持人凱莉（左），認為對方不應該這麼快重回脫口秀圈。（圖／翻攝靠北喜劇2.0）

博恩當時遭受謾罵，甚至在鏡頭前哭泣時，讓黃豪平很心疼，「我無法想像，一個人初為人父的第一週，他扛下全世界莫名的謾罵、背上各種罪名，明明是想幫朋友解決事情，卻成為了罪魁禍首的委屈」。





對於龍龍若無其事出沒在「23喜劇俱樂部」，黃豪平表示訝異，「有人直接或間接造成博恩受此壓力跟輿論浪潮，然後還能夠毫不在意他心情，走進那個『他孕育出的另一個孩子』，我很驚訝，我覺得這也是包含我跟凱莉在內的許多人無法理解的原因。對不起，作為朋友，我覺得真的還是too soon」。《NOWnews今日新聞》聯繫龍龍關於此事看法，尚未獲得回應。



