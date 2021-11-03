彭帥不倫扯黨爭？張高麗幫江澤民「抬轎」仕途直奔副總理
中國網球女將彭帥2日時發文爆料，曾與中國國務院前副總理張高麗發生不倫醜聞，雖然貼文發出後不到半小時隨即刪除，但已經在網路上引發討論。不過在大眾仍在議論不倫事件是真是假的同時，也有人注意到，中共第十九屆中央委員會第六次全體會議（簡稱六中全會）即將舉行，且這次將審議「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，被認為是在為中國國家主席習近平尋求連任鋪路，讓北京頻頻動作，外界推測屬於江澤民派的張高麗在此時爆出不倫事件很有可能與中共黨內政爭有關。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-11-03 11:30:30｜2021-11-03 11:55:16
現年已經75歲的張高麗出生於福建省晉江縣，出生於務農家族，幼年時家境貧苦，父親在他未滿十歲時過世，一家六口均由寡母養大。張高麗1970年於廈門大學經濟系畢業，被分配到茂名石油公司，一開始在後勤部總倉庫當搬運工，據傳每天都要扛重達50公斤的水泥。在這間國有企業工作14年後，1984年升為中國石化總公司茂名石油工業公司經理，同時步入政界，任廣東省茂名市委副書記。
1985年至2001年，張高麗在廣東省歷經不同黨、政職務，在出任深圳市委書記時，傳出透過當時深圳市委副書記黃麗滿引薦，因此受到江澤民賞識，江澤民過去視察深圳時，表達欣賞張高麗的低調忠實，張高麗的仕途也開始一帆風順，先後擔任過山東省省長、山東省委書記、天津市委書記、中國國務院副總理等職務。
張高麗最為人所知的「事蹟」，無非是2006年5月，當時已經卸下中國國家主席頭銜的江澤民，前往泰山旅遊時，在山東省任職省委書記的張高麗下令「封山」兩天，還要當地官員列隊歡迎，並派出八人大轎抬著80歲的江澤民登山，自己則緊跟其後「護駕」。自江澤民登泰山後，張高麗也一路高升，2007年進入中共中央政治局，打入權力核心，2013年更當上國務院副總理。直到2017年10月，張高麗卸任中共中央政治局常委，，並於2018年卸下副總理職位之後正式退休。
雖然張高麗看上去仕途順遂，但在30年的政治生涯中，仕途所經之處不斷傳出醜聞，生活作風、挪用公款、家族腐敗、官商勾結、貪腐、迫害法輪功等問題如影隨形。過去還曾被爆出，張高麗包庇天津大爆炸意外的涉案公司瑞海國際，但是關於張高麗的負面訊息，幾乎都無法從官方媒體獲得佐證。
近來正值中共第十九屆中央委員會第六次全體會議（簡稱六中全會）舉辦前夕，張高麗最新又爆出與網球女將彭帥不倫事件，事件爆發時間敏感，加上張高麗是江澤民派系關鍵人物，也引起外界猜測或許與中共黨內政爭有關。