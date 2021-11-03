NBA／紐約新州長堅持疫苗政策　厄文回歸遙遙無期

布魯克林籃網對拒絕施打疫苗的陣中球星Kyrie Irving祭出禁賽令，引起正反兩面論戰，不過8月底才上任的新紐約州長Kathy Hochul力挺籃網這番作為，這似乎讓Irving的回歸更遙遙無期了。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-11-03 11:41:21
前美國紐約州長Andrew Cuomo深陷性騷擾醜聞因而辭職下台，Hochul在8月24日宣誓就職州長，她一上任立刻更改前朝計算確診者死亡數方式，多登錄了1萬2000名案例，展示她面對疫情的嚴謹態度。
Hochul今日發表談話，談到截至當地時間周二，紐約當地18歲以上的人有87.7%至少接種一劑疫苗，但仍未達到取消限制的接種目標，還呼籲尚未施打疫苗的人，在巴克萊中心(籃網主場)接種疫苗，將能免費得到2張籃網主場門票。
Hochul大力鼓吹接種疫苗，被問到籃網球星Irving拒打疫苗無法在紐約出賽，Hochu說，「我認為這代表籃網支持疫苗接種，他們球隊大部分的人都接種了，他們在這裡支持和確保社區成員也都打了。」
不過Hochu似乎沒有完全了解Irving被禁賽的原因，她表示，不明白為何沒有接種疫苗的客場球員還可以在巴克萊中心打球，以為Irving被禁賽是聯盟政策，但其實這是紐約政府的規定。