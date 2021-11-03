指揮中心宣布恢復移工入境 陳時中：勞動部可展開作業
《四方報》報導，台灣自5月起全面禁止移工入境台灣，造成全台各產業缺工情形嚴重，長照服務更是備受衝擊，移工何時恢復入境是各界關注的焦點。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3日）表示，已經於2日核定勞動部移工入境的提案，但提到春節期間返台的人流會變多，因應防疫該段時間可能要暫緩引進。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-03 11:55:14
勞動部日前在立法院備詢時表示，針對移工重啟入境的專案已經提交給指揮中心，擬採「積分制」決定引進次序，針對雇主宿舍整備、移工疫苗施打情形和來源國疫情狀況進行評估，最慢於月底可以重新開放，但希望越早越好。
陳時中今前往立法院備詢時表示，針對勞動部的入境方案已經簽文，勞動部即刻可以展開作業。但他點出，勞動部需特別注意即將到來的春節返鄉潮，「建議開放到12月14日之後，可能要注意降載，人數不要引進太多，春節期間移工可能要考慮暫緩引進」。
此外，民進黨立委賴惠員針對春節返鄉防疫進行詢問，陳時中表示，今年會拉長檢疫專案的實施期間，從今年12月14日一直實施到明年2月14日，集中檢疫所則會朝向3000至3500間進行準備，以增加檢疫所供應量來因應。
考慮到返鄉人數可能眾多，集中檢疫所可能仍有不足的情況，指揮中心也考慮針對從「非高風險國家」返台的民眾放寬檢疫標準，改以「10+4」，前10天在防疫旅館或集中檢疫所隔離，後4天可在家檢疫，並開放同行入境家人同住一室。陳時中也呼籲國人分流返台，以降低防疫的壓力。