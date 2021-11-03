迷昏女友、赤裸丟水溝溺斃！「一中香腸王」重判15年定讞
2015年9月間，被稱為台中一中商圈「香腸王」的男子沈聯旺，因打傷謝姓女友、將其塞進冰箱，所幸謝女逃過死劫，之後向警方爆出更驚人內幕，她指稱，沈聯旺於10年前、2005年8月間，為擺脫羅姓前女友，竟將其用藥昏迷後，脫光衣物丟進彰化和美大排水溝，導致其溺斃身亡。羅女一案經審理，一審判處14年；二審高院加重判15年，最高院駁回上訴，全案定讞。打傷謝女一案，已另依家暴殺人未遂罪判刑8年6月定讞，檢方將申請兩案一併執行。
編輯中心/綜合報導
2021-11-03 12:26:02｜2021-11-03 12:49:17
沈男的前女友羅女，2002年與丈夫離婚後，又跟沈男交往同居，不料沈男又於2004年間，劈腿印尼籍外配、已離婚的謝女，之後謝女產下一子。沈男為擺脫三角戀的糾纏，竟於2005年8月間，用安眠藥將羅女迷昏、脫光衣物，之後開車載往和美大排水溝，將羅女丟進水溝導致其溺斃。因羅女身無證件，警方獲報後追查，仍遲遲無法確認身分。
10年之後，2015年9月間，謝女要求跟沈男分手，慘遭沈男持棍棒毆打致昏迷，又被塞進冰箱裡，所幸謝女清醒後，不斷掙扎呼救，鄰居聽見聲響急忙報警，謝女才撿回一命。之後謝女向警方透露10年前的命案，檢警立即對案件重啟偵查，經開棺驗屍比對DNA後，確認當年的死者就是羅女，並依法起訴沈男。
雖然沈男頻頻否認犯案，但因謝女指證歷歷，且能清楚的指認棄屍地點、詳述沈男的犯案過程，並通過測謊。法院一審採信謝女說詞，依殺人罪判審男14年徒刑；上訴二審高院，法官認定沈男手段兇殘，且犯案後否認犯行、毫無悔意，因此加重改判15年徒刑，最高院駁回上訴定讞。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110