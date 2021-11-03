仁武四歲童疑似遭虐打屁股　家長已提告

高雄仁武區一家幼兒園傳出疑似不當管教，一名4歲的男童返家後向保母和家長說被老師打屁股，不想去學校上課，家長已經提告傷害告訴，但老師說沒打到小孩，雙方各說各話，仁武警分局除已分別完成幼稚園老師、學童監護人（母親）筆錄，查扣幼稚園影帶，並依職權通報婦幼隊及社會局兒少保護，也已報請檢察官指揮，釐清男童是否遭老師不當體罰。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-11-03 11:55:57
高雄市社會局家防中心主任李慧玲說，此案在11月1日已經介入調查，該名教保老師已經離職，幼童也已經不在該幼兒園上課，社會局會儘速審查從嚴認定，一旦違反兒少法49條規定，對孩子有不正當的行為，會罰這位教保老師6萬到60萬，而且可以公布姓名，至於孩子的身心狀況後續會持續跟家長保持聯繫，持續關懷幼童。
對於虐童事件頻傳，高雄市長陳其邁說，仁武這一件是在10月29日發生，報案以後也立刻清查，初步調查也確實有一些不當，甚至是違法的行為，所以要求公布行為人或負責人相關事項樣態，除應盡速調查之外，育嬰中心或私立幼兒園的名稱或負責人立刻公告，然後對於違法的部分處以最重處分，停止辦理的處分。
高雄市政府也表示，針對仁武區四歲童疑似遭虐案，教育局獲家長陳情立即到園查察，從監視器畫面發現除陳情外，另有2名也有疑似遭受教保員拿取塑膠嗶嗶搥打恐嚇，威脅3名幼生入眠，令幼生心生恐懼，並命2名幼生罰站，以不當方式對待多名幼兒，致生幼兒身心受到痛苦或侵害之不當管教情事，也屬幼兒教育及照顧法第51條第2款規定情節重大之情事，教育局將加重裁處。