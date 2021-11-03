改名Meta後出招！臉書宣布關閉臉部辨識 刪光10億筆資料
臉書（Facebook）母公司日前才正式改名為Meta，除展現致力發展元宇宙決心外，外界也猜測這是一次品牌重塑，試圖重振被吹哨人豪根（Frances Haugen）爆料而受損的企業聲譽。在母公司更名為Meta後的第一步，臉書也宣布將正式關閉「臉部辨識系統」，過去從10億用戶收集而來的相關資料，也將全數刪除清空，該政策也被形容是「科技史上臉部辨識技術使用最大轉變之一」。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-03 12:14:13
臉書母公司Meta人工智慧部門副總裁佩森帝（Jerome Pesenti）宣布，自3日起臉書將關閉「臉部辨識系統」，過去使用者在個人帳號上傳照片、影音時，臉書會利用平台內建的人臉辨識功能「自動標記（tag）」好友，不過隨著相關科技領域使用疑慮日增，加上監管單位目前仍無法明確規範使用限制，未來將全面刪除10億用戶的臉部辨識偵測足跡，自動標記功能也將關閉。
佩森帝提到，臉部辨識功能原是為了提供視覺障礙用戶辨識相片中的朋友，臉部辨識系統關閉後，自動替代文字（AAT）技術也會受到影響，但範圍僅照片中的人臉辨識，其餘圖像說明仍能正常使用，而這也是科技史上臉部辨識技術使用最大轉變之一。未來臉書用戶可自行選擇「是否重設臉部識別功能」的通知，若無主動開啟設定，將會自動自換成預設的關閉功能，確保用戶隱私安全。
事實上，臉書於2010年時啟用臉部辨識系統時，便不斷鼓勵使用者在臉書上標記親友，自己被他人標註時也會收到通知，但在增加社群互動性同時，長年下來演算機制也逐漸成為侵犯使用者隱私的雙面刃，隨著蒐集使用者個資的輿論風波漸長，2017年開始臉書設立隱私限制、2019年起臉部辨識系統才被預設為關閉使用，讓用戶自行決定是否開啟偵測。
母公司Meta因前任員工豪根以吹哨者之姿，指控其演算法為追逐利益而推送仇恨、煽動性言論，激化現實世界暴力動亂事件，企業聲譽備受爭議；而臉書過去也曾因為隱私問題遭到集體訴訟，控告未經使用者同意獲取個人臉部資料，違反伊利諾州的生物識別隱私法，最後以6.5億美元與對方達成和解；相關爭議導致美國聯邦貿易委員會（FTC）曾對臉書開罰50億美元（約156億新台幣），要求必須先取得使用者同意，才能進行人臉辨識。