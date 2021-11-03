基隆社會住宅包租代管再釋1000戶名額 今日起受理申請
為讓基隆市成為宜居、安居的幸福城市，基隆市長林右昌積極推動各項的住宅政策，累計媒合數量除6都為全國第一；為讓更多市民可以受惠，基隆市政府110年更爭取內政部的資源，社會住宅包租代管的名額加碼至1000戶，並從今（3）日起開放市民申請。
記者陳志仁／基隆報導
2021-11-03 12:18:46
林右昌表示，為達到社會住宅照顧弱勢的精神，基隆市政府包租代管的政策，將經濟、社會弱勢戶的比例，從中央5成規定，提高到6成；此外，並建立社會處社福系統及民政處鄰里系統的平台，不僅協助租屋者找到房子，更整合社福、民政資源，協助弱勢戶得到全方位的幫忙，確實的實現居住正義。
都發處長徐燕興說，本次包租代管的名額，在房客申請的資格上，已放寬不限戶籍地在基隆，只要想在基隆市租屋且家庭的成員在北北基桃沒有房子、未享有租金補貼，每戶家庭年所得低於97萬元，每人每月平均收入低於4萬6508元，就有機會可享租金8折至9折。
都市發展處補充，基隆市今年為提供民眾更多的選擇，已委託「兆基管理顧問股份有限公司基隆分公司」、「凌群資產管理顧問有限公司」兩家廠商辦理；同時也歡迎民眾親赴市府1樓服務中心的7號櫃台洽詢，服務時間為每週一至五的上午8時至下午5時30分。