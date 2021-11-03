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立冬補氣還要補運！錢母「開運法」旺到明年　財富一路漲

▲立冬之時，除了補氣也別忘記補運。（圖／取自Shutterstock）
▲立冬之時，除了補氣也別忘記補運。（圖／取自Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2021-11-03 14:20:43

本週日將迎來24節氣中的立冬，也代表接下來的天氣將會越來越寒冷，因此許多人會在這一天「食補」，象徵給健康注入能量，來抵禦冬天的嚴寒，但除了身體上的進補外，這一天其實也是「補運」的好時機。

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▲烘爐地南山福德宮的錢母。（圖／保庇Now資料庫）
▲烘爐地南山福德宮的錢母。（圖／保庇Now資料庫）
立冬是一年四季中的最後順位，也代表著年尾與新開始一年的交接之處，因此不妨趁著立冬之時，到土地公廟求取錢母補足財運，象徵將年尾的財運帶到明年，也有年年「有餘」的涵義。

而每間廟宇的流程和求錢母的方式不相同，可以到廟中詢問廟方人員，不過有一禁忌須特別注意，那就是錢母通常都是硬幣，信眾不可以跟神明用小錢換大錢，求取錢母時要「用大錢換小錢」。

錢母開運法，請掌握以下三大使用原則：

1．放在經常使用的包包、皮夾內

2．跟存摺擺放在一起

3．把錢母花掉，但用在「正途」上

正途的意思就是，可以直接把錢母放進收銀機裡，或是把錢母拿來購買工作器具，例如廚師購買廚房用品，讓錢母幫忙生錢，象徵財運源源不斷。今年立冬之時，除了用羊肉爐、薑母鴨、麻油雞、四物雞補充能量外，也別忘記透過求取錢母幫錢包補充滿滿能量。（編輯：鍾怡婷）

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