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城中城報告2週出爐喬友拖4個月　殉職家屬要彰縣府說清楚

▲消防員工作權益促進會與殉職者家屬赴彰化縣政府陳情，要求公佈喬友大樓火調報告。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.03）
▲消防員工作權益促進會與殉職者家屬赴彰化縣政府陳情，要求公佈喬友大樓火調報告。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.03）

記者顏幸如/綜合報導

2021-11-03 12:25:43｜2021-11-03 12:26:45

高雄城中城大樓火調報告2週內出爐，彰化市喬友大樓卻拖了4個月！消防員工作權益促進會與殉職消防員家屬今（3日）赴彰化縣政府陳情，要求縣長王惠美公佈針對消防、公安的改善計劃，並出席明晚追思會。家屬指控縣府無心面對真相，縣府則回應將盡速辦理說明會公告行政調查報告。

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高雄城中城火警造成46人死亡慘劇，火調報告於上月29日完成，同被視為危老建物的彰化喬友大樓，6月底大火造成一名消防員及三名防疫旅館住客喪生，調查報告拖了4個月遲未公佈。日前彰化縣議員吳韋達質詢時，消防局表示有消防員因公殉職，應由中央組成災害事故調查委員會調查。

不料當天消防署即打臉，強調彰縣府除製作火災原因調查鑑定書及火災報告，仍應本於權責，針對喬友火災衍生問題與議題進行事故事實的調查並公告，並提醒高雄市針對城中城火災的調查模式，可供作彰化縣執行的參考。
 

▲彰化市喬友大樓6月30日晚間火警，造成4人死亡，火調報告至今未公佈。（圖／彰化縣議員吳韋達臉書，2021.11.03）
▲彰化市喬友大樓6月30日晚間火警，造成4人死亡，火調報告至今未公佈。（圖／彰化縣議員吳韋達臉書，2021.11.03）
20幾年來曾發生3次大火的喬友大樓，一直被當地人視為彰化火車站前毒瘤，卻因產權複雜難以改建。蔡姓業者將6至9樓改建成商旅，並向縣府申請為防疫旅館，不料6月發生第4次大火，3名防疫住客及消防員陳志帆受困死亡。

消防員工作權益促進會與陳志帆父親，昨在吳韋達等人陪同下，欲向縣長王惠美遞陳情書，並邀請王惠美出席明天在彰化火車站前舉辦的追思晚會、向在場百名追思者說明，未來在消防及公安部份如何改革。

消防員工作權益促進會祕書長朱智宇指出，事發至今逾百日，縣府針對真相改革與為殉職者立碑訴求，一直以「偵查不公開、中央調查中」等理由卸責拖延。
 

▲拿著白布條的6名陳情者，被優勢警力擋在縣府門外。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.03）
▲拿著白布條的6名陳情者，被優勢警力擋在縣府門外。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.03）
吳韋達說，根據他目前搜集的資料，喬友大樓低樓層堆放大量泡棉等易燃物，3、4樓的樓梯間，安全門不只損毀，甚至被拔掉，大量濃煙及高熱無法被阻隔，導致受困者逃不下來、消防員攻不上去，這些致命原因，為何縣府一直不敢公佈？寧可坐視網路上對陳志帆落單死亡的各種猜測，造成基層消防員的壓力。

朱智宇說，消促會要求縣府公開說明調查結果，但縣府不願正面回應，反而以各個擊破的方式，由副縣長林田富帶隊到罹難者家裡拜訪、詢問有沒問題？讓尚未走出悲傷的家屬們很困擾。曾擔任多年義消的陳志帆爸爸說，他追問相關公安問題，林田富竟回「你們是在浪費時間」！他不知這樣的個別溝通有何意義。

一行人前往彰縣府陳情的同時，縣長王惠美正在一樓中庭主持青創記者會，拉著白布條的6人被優勢警力阻擋在外，隔著玻璃門不斷向內喊話，雙方約僵持半小時，最後由祕書長賴振溝接下陳情書。縣府事後表示，基於謹慎並尊重，火調內容均採保密方式辦理，上月底消防署針對此案發佈新聞後，縣府將盡速辦理說明會公告行政調查報告。
 

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