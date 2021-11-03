留美博士縱火燒機車！患思覺失調症 二審改判5年6月
台灣高等法院今（3）日審理2019年持噴槍縱火，燒毀新北市板橋住處附近9輛機車案，嫌犯為一名曾在曾在美國矽谷、台灣竹科工作的博士李姓男子，判決稱「放火不等於殺人」，一審被依殺人未遂罪判處6年徒刑，今改依放火罪判他5年6月徒刑。
編輯中心／綜合報導
2021-11-03 13:02:00
回顧案情，李姓博士他在2019年7月間持噴槍，燒毀位在新北市住家附近的9輛機車，所幸鄰居即時通報未釀成傷亡，後續一審被依殺人未遂罪判處6年徒刑。
但這並非李姓博士第一次縱火，他在2011年就曾認為遭受鄰居攻擊，自製炸彈放火報復，在聖誕節當天攜帶榔頭、汽油、打火機及自製炸彈到鄰居家點火，後續警方還在李男住家找到48顆土製炸彈，隨後被診斷為思覺失調症，因此有一年時間都待在醫院治療，但精神狀況已達「心神喪失」，且沒有無「病識感」，雖被判無罪但於相當處所監護5年。
而此次縱火燒毀機車，經調查鑑定確實為人為縱火，且有目擊證人指認，李姓博士雖矢口否認但仍遭認定涉案，一審地院判處殺人未遂罪判處李男6年徒刑，二審高等法院審理後，稱「放火不等於殺人」改判5年6月有期徒刑。（編輯：林莞茜）