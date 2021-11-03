打破白男框架、提倡綠色新政　吳弭當選波士頓首位女市長

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雙親皆從台灣移民至美國的吳弭，2013年11月首次當選市議員，以波士頓史上首位台裔美籍市議員展開她的政治路，2016年1月至2018年1月，吳弭擔任波士頓市議會議長，成為首位有色人種女議長，2020年9月角逐市長選舉，本月2日成功挺進過去從未選出女性或亞裔市長的波士頓政壇，為當地有色人種與族裔開啟歷史新頁。
台裔吳弭深具左派色彩，哈佛大學法學院畢業的她主張解決波士頓社會不公、都市仕紳化（gentrification）等現象，關注公共教育、社區規劃等議題，呼籲讓市民免費搭乘大眾交通運輸工具、在市議會上提案建議每個社區設立至少一個新冠疫苗注射點，確保所有居民獲得均等的接種機會、參與通過有薪產假等政策，同時提出波士頓版「綠色新政」，主張2024市政機關達到碳中和、2030使用100%再生能源、2040達到市區碳中和等環境政策。
《紐約時報》報導指出，吳弭自哈佛法學院以師生關係同現任民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）牽上線，在波士頓選民愈來愈年輕化、受過良好教育且左傾的情況下，她耕耘長達近十年的政治生涯來到新的一頁。由於美國總統拜登欽點波士頓前市長華爾希（Marty Walsh）出任勞工部長，市長之位需要替補，而擁有高民調、高支持率的市長候選人吳弭在角逐勝出後，是否能扛下重擔、面對試圖干擾政議程的原政治勢力，也成為未來值得關注的焦點。