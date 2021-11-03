新住民網紅跟移工一起去淨灘　阮秋姮：愛台灣！

《四方報》報導， 在台灣最具知名度的新住民Youtuber 阮秋姮，也是專業主持人、越南語講師、也是首位擔任國慶典禮主持人的台灣新住民，阮秋姮今年第一次參與戲劇《飄洋過海來愛你》演出，就入圍第56屆金鐘獎「戲劇節目最具潛力新人獎」，第一次參與電影拍攝的《徘迴年代》也入圍釜山國際影展。阮秋姮與台灣老公厲家揚John經營YouTube頻道「Hang TV─越南夯台灣」，頻道上分享台越生活、文化、語言等主題。近期升格父親與母親的他們，頻道上也多了育兒的影片，繼續將更多類型的主題分享給觀眾。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-03 17:07:00
民眾與社會愈來愈重視環保與海洋生態，也有不少重視環保的組織發起淨灘活動，邀請大家動手清理海洋廢棄物、垃圾。阮秋姮聽記者朋友阿蘇卡說起要參與淨灘活動，也自告奮勇一同前往，發現這次淨灘活動不只有台灣人參加，還有不少在台灣工作的外國人以及新住民也共襄盛舉，用行動守護台灣的土地。
參與的民眾在艷陽下淨灘，撿取漂流木、樹枝，還有許多釣魚用的浮標、寶特瓶等瓶瓶罐罐，然後在簡單搭建的塑膠棚下休息，雖然語言不通，但在淨灘過程中互相幫忙，也拉近彼此的距離，在完成淨灘活動後有滿滿的成就。
阮秋姮透過這次的淨灘也發現，無論來自哪個國家，來到台灣後，愛台灣的心是一樣的，有群人默默地為環境在努力。淨灘的成果並非一次就可以看到顯著的成效，需要持續付出行動、參與。也藉由這次活動得知，有不少在台灣的新住民以及移工，更是長期會固定參與淨灘活動，以實際的行動淨灘清垃圾，為善不欲人知的方式來愛台灣。
更多其他影片、生活相關請追蹤: Hang TV - 越南夯台灣YouTube、FB